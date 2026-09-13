Tavi Popescu a rupt tăcerea la plecarea în Grecia: „Normal că am vrut să plec! Nu îmi pare rău”

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Octavian Popescu își încearcă norocul în Grecia la 23 de ani, după ce la FCSB și-a dat seama că nu are șanse reale să fie titular. Fotbalistul a avut mai multe probleme de atitudine în ultima perioadă, fiind inclusiv bănuit că a ratat intenționat mai multe antrenamente sub pretextul unei răceli.

Octavian Popescu a plecat la Levadiakos, unde va fi împrumutat de la FCSB: „Am vrut să plec”

Fanii echipei bucureștene țin minte ieșirea acestuia din partida cu FC Botoșani, când a plecat nervos la vestiare după care s-a plâns la interviuri că nu este titular. Chiar și așa, Popescu nu pare să renunțe la ambiția de a ajunge la echipa națională, chiar dacă a schimbat campionatul.

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„Sunt motivat să ajung din nou în top și sper să ajung din nou la echipa națională. Sper ca Charalambous și Pintilii să mă ajute și eu să-i ajut pe ei. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace. Eu nu știam de transfer. Și de aceea i-am dat mesaj lui MM Stoica. Ca să știu dacă să-mi fac bagajul. Eu normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes.

Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia. Ce restart să-mi dau? Mi-am dat. Am patru pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine”, a declarat Tavi Popescu. Fotbalistul a comentat și problemele de „sănătate” pe care l-ar fi avut în ultima perioadă: „Am avut o răceală și am mâncat și ceva… Orice mâncam, vomitam. Domnul Stoica mi-a zis să mă duc acasă la ei. Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubește. Le mulțumesc.”

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Impresarul Florin Vulturar e convins că Tavi Popescu va impresiona în Grecia și va prinde un nou transfer

Impresarul Florin Vulturar, cel care a intermediat mutarea, e convins că Tavi Popescu are acum șansa să facă pasul spre un campionat mai mare. „ . Depinde doar de el dacă o să fie 100% conectat la fotbal. Eu zic că poate face o figură foarte frumoasă acolo și să rămână acolo. De ce nu? E foarte ușor să-l vadă cineva acolo și să semneze cu o echipă mult mai mare.

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La talentul lui, el poate să joace oriunde. Dacă o să muncească mai mult, eu zic că poate cu siguranță să joace la orice echipă din Grecia. Cel mai important e că merge într-un campionat bun, în care poate să-și demonstreze talentul și calitățile”, a declarat Vulturar. Tavi Popescu a fost dorit și de CFR Cluj, însă cei de la FCSB au considerat că ar fi un pas înapoi pentru jucător.

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La Levadiakos, Tavi Popescu va avea misiunea să ajute echipa să evite retrogradarea. Momentan, formația lui Chalarambous are 0 puncte în 3 etape și golaveraj -8, însă și adversarii din primele runde au fost pe măsură: PAOK și Panathinaikos. În România, Tavi Popescu a bifat 234 de partide, a înscris 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive.