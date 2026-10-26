Tavi Popescu, zero și după plecarea de la FCSB! Simplu turist în primele 6 săptămâni în Grecia

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Toamna este cea mai bună perioadă pentru o vacanță în Grecia, iar pentru Tavi Popescu aceasta pare să fie cam singura veste bună la Levadiakos. FCSB l-a trimis la noua echipă a lui Elias Charalambous în speranța că va ieși din perioada de coșmar prin care trece, dar perspectivele nu sunt deloc promițătoare după primele 6 săptămâni.

Tavi Popescu, zero pe linie în primele 4 meciuri pentru Levadiakos în Grecia. Record negativ bifat de echipa lui Elias Charalambous

Tavi Popescu a semnat cu Levadiakos pe 14 septembrie, iar 6 zile mai târziu își făcea debutul în Super League, contra lui Olympiacos. A intrat în minutul 54, la scorul de 0-0. Oaspeții aveau să câștige acea partidă cu un gol marcat în prelungiri. Popescu a fost notat cu 6,9 de Sofascore, dar cifrele sale au fost mai degrabă modeste.

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Poate cel mai îngrijorător, o problemă pe care o avea din ce în ce mai evident și la FCSB, a pierdut de nu mai puțin de opt ori posesia. A încercat trei pase în jumătatea adversă, dintre care doar una a fost precisă. Zero driblinguri reușite și fix atât și la nivel de contribuție în partidă. Urma pauza pentru echipa națională, iar Charalambous spera că acea perioadă îl va ajuta să se adapteze.

A urmat partida cu Iraklis, în deplasare, pe 11 octombrie. Octavian Popescu a intrat din nou în repriza a doua, de această dată în minutul 75. Dar în scurta perioadă petrecută pe teren a avut timp să piardă posesia de nu mai puțin de 7 ori. A avut și 6 pase precise din totalul de 11 încercate, plus 3 driblinguri reușite din cinci încercări. Nota 6,7 conform sursei citate. Din nou un meci cu zero realizări.

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Ce a făcut Tavi Popescu la singurul meci ca integralist pentru FCSB. A pierdut posesia de 33 de ori!

A urmat pe 17 octombrie partida de pe propriul teren cu Volos, ultima clasată. Primul meci ca titular pentru Tavi Popescu și . Notat de Sofascore cu 7,8. Doar că românul a fost din nou pe zero ca eficiență, într-o partidă care de altfel s-a încheiat cu scor alb. Și, din nou, cea mai mare problemă a fost legată de pierderile de posesie. Nu mai puțin de 33 astfel de situații. O minge pierdută la 3 minute! Și o altă problemă care începe să-l definească: 9,3 kilometri alergați, dar doar 100 de metri în sprint.

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În fine, Tavi Popescu a fost titular și sâmbătă, pe terenul celor de la Asteras. A jucat până în minutul 64 și a primit nota 7,1. S-a terminat 0-0, iar echipa lui Charalambous a bifat un record negativ. Are ! În afara echipei pregătite de cipriot, nu este nimeni care să aibă mai puțin de 6 goluri marcate în startul de campionat.

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Levadiakos îi mai are în lot, în afară de Tavi Popescu, pe alți doi foști jucători de la FCSB. Este vorba despre Adrian Șut și Alexandru Pantea. De asemenea, sub comanda lui Charalambous este și Juan Bauza, fost fotbalist la FCU Craiova. Pentru Levadiakos urmează un duel în campionat contra celor de la Aris.

Octavian Popescu, prestații de vis în primele două sezoane la FCSB. Ajunsese în anturajul echipei naționale, iar Gigi Becali anunța că va lua 100 milioane de euro pe el

Octavian Popescu debuta în SuperLiga la FCSB, în 2020, la 17 ani. Iar primele două sezoane au fost fulminante pentru fotbalistul care trecuse și pe la Universitatea Craiova. Până în 2022, cota sa ajunsese la 4 milioane de euro, conform Transfermarkt.de. Iar în ianuarie 2022, Gigi Becali anunța că ar putea ajunge să ia 100 de milioane de euro pentru el.

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„Eu sunt bucuros pentru că Tavi Popescu e jucător de 100 de milioane. I-am zis lui Meme azi că e posibil să ni-l fure vreunul cu 30-40 de milioane. Să-l fure repede acum. Dacă dă 30 de milioane, îl fură pe Tavi Popescu. Dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l mai dau”, spunea Becali la .

Tavi Popescu debuta la națională în martie 2022, într-un amical pierdut în fața Greciei. Iar în următorul an, până în martie 2023, ajunsese deja la 9 selecții pentru România. Dar parcă totul s-a rupt după 2023, iar ultimii 3 ani au adus un declin care nu se mai oprește pentru jucătorul care în decembrie împlinește 24 de ani.

Cauzele declinului lui Tavi Popescu. Becali este convins că anturajul și rețelele de socializare l-au stricat pe jucătorul care spera că îi va aduce o avere

Gigi Becali este convins că Tavi Popescu a fost stricat de anturajul său și de orele pe care le pierde pe rețelele de socializare. De altfel, patronul FCSB a sperat că un împrumut în Grecia îl va rupe de anturajul din România și îl va ajuta să revină la cea mai bună formă. Lucrurile nu stau așa după primele 6 săptămâni la Levadiakos.

„N-ai ce să faci. Dacă am un anturaj care mă ține tra-la-la și stau pe TikTok până la ora 02:00, nu mai joc fotbal. Băi, cine are TikTok, nu poate să joace fotbal. Poate să se dea el peste cap și ce vrea el. Ai TikTok, fotbal nu mai joci! Ai Facebook, nu mai joci fotbal. Pentru că eu, dacă am TikTok, mintea mea e la ce am văzut și emoția mea este în toate alea.

Orice nebun își dă cu părerea, orice nebun este împărat, orice nebun se crede puternic, orice nebun se face șmecher. Și atunci, el vede alea. Mintea e otrăvită. Și nu doar că nu ai timp, dar când ești pe terenul de fotbal, mintea ta zboară acolo, ea este deja acaparată. Ce fotbal să mai joci după aia? După aia, ai niște prieteni, stai cu ei și comunici, te apucă 2-3 noaptea. Când te duci pe teren, varză”, explica Becali la FANATIK SUPERLIGA.