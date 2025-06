„Taxa că plecam de acasă!”. Sumele incredibile pe care le primea Nicolae Rainea la partidele arbitrate în străinătate

Nicolae Rainea, rămâne un etalon al arbitrajului românesc chiar și în prezent. Regretatul „central” a câștigat sume importante pentru meciurile oficiate în afara țării.

Ce sume câștiga Nicolae Rainea în anii de glorie

, Nicolae Rainea a lăsat o moștenire greu de atins de către actualii arbitri români. Fostul mare central s-a remarcat în timpul activității și a atins un nivel înalt în ierarhia „cavalerilor fluierului”.

În direct la emisiunea „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a rememorat un episod deosebit cu Nicolae Rainea, care a câștigat 3000 de mărci pentru întreaga muncă prestată la Campionatul Mondial din 1974.

„Cum zicea nea Nicu, taxa că eram plecat de acasă”

„Știu cât a luat nea Nicu Rainea pentru campionatele mondiale, pentru așa, aveau 100 de euro pe zi, nu de euro, că atunci nu erau, în 1974 a avut 100 de mărci germane, pe zi, a luat 3000 de mărci cât a stat la Campionatul Mondial din 1974.

Da, era, cum zicea nea Nicu, taxa că eram plecat de acasă. Așa, am petrecut foarte mult timp cu nea Nicu Rainea, Dumnezeu să-l ierte, am avut privilegiu ăsta să-l prind observator fiind și am petrecut multe seri împreună și cu foarte multe…

„O treime mergea la statul român. Nu aveai voie cu valută în țară!”

În 1974 avea 100 de mărci pe zi și a luat 3000 de mărci după Campionatul Mondial. O treime mergea la statul român, două treimi rămâneau la eu, dar când revenea în țară, pentru că nu aveai voie să deții valută, te duceai la niște case speciale să schimbi valuta în lei.

Cu leii respectivi puteai să mai mergi în niște zone destinate diplomaților, nomenclaturii, unde găseai să cumperi cam ce voiai tu. O treime mergea la Partidul Comunist, și două treimi rămâneau la el”, a spus Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

