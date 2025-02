Taxa care l-a făcut pe Trump să se declare rege. Ce spuneau ”Părinții Fondatori ai Americii” despre monarhie

Donald Trump s-a declarat „rege” într-o postare pe rețelele sociale. Președintele american s-a referit la sine ca la un monarh după ce oficialii administrației sale au luat primele măsuri pentru a opri sistemul de taxare pentru accesul în centrul New York-ului, menit a descongestiona traficul.

Administrația Trump a anulat „taxa pe aglomerație” din New York

Sean Duffy, șeful Departamentului Transporturilor din SUA, a anunțat decizia miercuri, printr-o scrisoare către Kathy Hochul, guvernatoarea statului, prin care o informa că aprobarea programului de taxe pentru eliminarea aglomerației.

Metropolitan Transportation Authority (MTA, Autoritatea Metropolitană de Transport) a intentat imediat un proces prin care a contestat decizia. Prima „taxă pe aglomerație” din țară, percepe 9 dolari de la șoferi pentru a intra în Manhattan, la sud de strada 60.

„Astăzi, MTA a depus documente la tribunalul federal pentru a se asigura că programul de mare succes – care a redus deja în mod dramatic aglomerația, aducând o reducere a traficului și timpi de călătorie mai rapizi, crescând în același timp vitezele pentru autobuze și vehicule de urgență – va continua în ciuda acestui efort neîntemeiat de a smulge aceste beneficii milioanelor de utilizatori ai transportului în comun, pietonilor și, mai ales, șoferilor care vin în Manhattan Central Business District”, a declarat Janno Lieber, președinte și director general al MTA, potrivit .

Planul urmărește să descurajeze șoferii să intre în zona de aglomerație. Prin acest sistem de taxare se dorește, de asemenea, să se elimine poluarea din centrul Manhattanului, contribuind în același timp la strângerea a 15 miliarde de dolari pentru MTA.

O mare parte din finanțare este dedicată pentru reparații și modernizări esențiale ale transportului în comun. Proiectele includ înlocuirea semnalelor de metrou care au fost instalate în timpul Marii Depresiuni și accesibilizarea mai multor stații pentru călătorii cu handicap și părinții cu cărucioare.

Trump s-a declarat rege pe rețelele sociale

după ce administrația sa a ordonat miercuri New York-ului să pună capăt „taxei pe aglomerație”.

„Taxele pe aglomerație au murit. Manhattan, și tot New York-ul, este salvat. Trăiască Regele!”, a postat Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Taylor Budowich, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a distribuit apoi mesajul împreună cu o fotografie a lui Trump îmbrăcat în mantie regală. Se pare că a folosit noul chatbot Grok 3 AI al lui Elon Musk pentru a crea imaginea, scrie .

Un cont oficial de social media al Casei Albe a postat, de asemenea, o copertă falsă a revistei Time, care a înlocuit „Time” cu „Trump” și l-a arătat pe președinte zâmbind și purtând o coroană.

Coperta falsă a revistei seamănă cu o copertă reală TIME din 2018, în care Trump este ilustrat uitându-se într-o oglindă și văzându-și reflecția încoronat, cu titlul „Regele meu” și subtitlul „Viziuni ale puterii absolute”.

Aceasta a fost făcută la câteva zile după ce Trump a publicat o postare similară în care îl imita pe Napoleon Bonaparte al Franței. Trump a scris: „Cel care își salvează țara nu încalcă nicio lege”. Această frază a fost atribuită liderului militar francez care s-a autoproclamat împărat în 1804.

Trump a semnalat că dorește să extindă limitele autorității sale executive, în ciuda multiplelor provocări juridice care par să se îndrepte spre confruntări la Curtea Supremă a SUA. Unele dintre procese îl acuză pe Trump de uzurparea autorității Congresului, astfel cum este prevăzută în Constituția SUA.

Trump se vede mai mult decât un președinte

Președintele Donald Trump are o slăbiciune pentru a-și atribui porecle: „geniu foarte stabil”, „Don cel onest” și acum „regele”.

Noua poreclă „regală” a lui Trump a atras reacții rapide, inclusiv din partea guvernatoarei New York-ului, Kathy Hochul, care a afirmat: „Suntem o națiune a legilor, nu condusă de un rege. New York-ul nu a mai funcționat sub un rege de peste 250 de ani. Cu siguranță că nu vom începe acum”, relatează .

Reprezentantul democrat Don Beyer a făcut ecou declarației lui Hochul: „Noi nu avem regi în SUA”. Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, de asemenea democrat, a reiterat cuvintele lui Beyer în discursul său privind starea statului pe care îl conduce, adăugând: „Jurământul meu este față de Constituția statului și a națiunii noastre. Nu avem regi în America, iar eu nu voi îngenunchea în fața unuia”.

Unii susținători ai lui Trump susțin că postările sunt trolling inofensiv, o referință trecută cu vederea de liberali. Când Trump era la facultate, un coleg de clasă și-a amintit pentru Boston Globe în 2018, el a declarat colegilor săi: „Voi fi regele imobiliarelor din New York”, făcându-i pe unii să-și dea ochii peste cap.

Totuși, aceasta nu ar fi prima mișcare pe care Trump a făcut-o în ultimele săptămâni pentru a sugera că nu este un președinte normal. În weekend, liderul de la Casa Albă a postat o declarație inspirată de Napoleon, sugerând că este mai presus de lege. El a făcut aluzie, în mod repetat, la ideea neconstituțională de a avea un al treilea mandat.

Iar într-un interviu alături de consilierul Elon Musk, difuzat pe Fox News pe 18 februarie, Musk a sugerat – nu pentru prima dată – că Trump ar trebui să aibă autoritatea supremă, fără a fi restricționat de instanțe.

„Dacă voința președintelui nu este pusă în aplicare, iar președintele este reprezentantul poporului, înseamnă că voința poporului nu este pusă în aplicare și înseamnă că nu trăim într-o democrație, ci într-o birocrație”, a afirmat șeful X.

Ce spuneau ”Părinții Fondatori ai Americii” despre monarhie

Dar „Părinții Fondatori ai Americii” nu au imaginat SUA ca o birocrație sau o democrație. Ei au imaginat-o ca pe o republică, definită de James Madison ca fiind „un guvern care își trage toate puterile direct sau indirect de la popor și care este administrat de persoane care își dețin funcțiile din pasiune, pentru o perioadă limitată sau pentru bună purtare”.

Principiul conform căruia țara nu va fi condusă de un rege atotputernic a stat la baza Declarației de Independență și a fost garantat în Constituție.

Nu toți „Părinții Fondatori” au fost împotriva ideii unui lider executiv autoritar. Unii, inclusiv Alexander Hamilton, s-au pronunțat în favoarea unui singur executiv, mai degrabă decât a unui grup de persoane, care risca „pericolul diferențelor de opinie”, după cum a scris el în Federalist Papers. Alții credeau, așa cum a spus Edmund Randolph în timpul dezbaterii, că un executiv unitar ar fi „embrionul monarhiei”.

Pe fondul îngrijorării opiniei publice că autorii Constituției ar crea o monarhie, un ziar din Philadelphia a relatat despre negocieri, citând un delegat care a declarat: „Deși nu putem, afirmativ, să vă spunem ce facem, putem, negativ, să vă spunem ce nu facem – nu ne-am gândit niciodată la un rege”, arată Proiectul de istorie digitală al Universității din Houston,.

Constituția care a rezultat a conturat o separare a puterilor între ramurile legislativă, executivă și judiciară, servind împreună ca un sistem de control și echilibru pentru a preveni tipul de guvernare tiranică de care coloniile au luptat să se elibereze.

Atunci când Benjamin Franklin a fost întrebat în ultima zi a Convenției din 1787 dacă delegații au creat o monarhie sau o republică, Franklin a răspuns: „o republică, dacă o puteți păstra”.

Avertismentul fostului președinte John Adams

În 1814, John Adams, pe atunci fost președinte, scria că democrația necontrolată poate fi la fel de nocivă ca monarhia și „nu durează niciodată mult”.

„În curând se irosește, se epuizează și se ucide. Nu a existat încă o democrație care să nu se sinucidă. Este în zadar să spui că democrația este mai puțin vanitoasă, mai puțin mândră, mai puțin egoistă, mai puțin ambițioasă sau mai puțin avară decât aristocrația sau monarhia. Puterea absolută intoxică deopotrivă despoții, monarhii, aristocrații și democrații.”

Adams a avertizat că nemulțumirea față de starea guvernului ar putea da naștere dorinței publicului pentru un lider autoritar. „Ei vor striga: ‘Nu mai merge așa! Am mers prea departe! Suntem cu toții în neregulă! Niciunul dintre noi nu este în siguranță! Trebuie să ne unim într-un tip inteligent, care ne poate proteja pe toți – Cezar, Bonaparte, cine vreți!

Deși nu avem încredere, îi urâm și îi detestăm pe toți, totuși trebuie să ne supunem unuia sau altuia dintre ei, să fim alături de el, să-l susținem până în pânzele albe și să jurăm că este cel mai mare, cel mai bun și minunat om care a trăit vreodată!’”

Cuvintele lui Adams, vechi de 210 ani, pot părea acum ciudat de actuale.