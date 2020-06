Taxă de coronavirus și pentru service-urile auto! Facturile sunt “umflate” cu până la 1200%

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat controale la începutul acestei săptămâni la service-urile auto din întreaga țară, după ce sute de reclamații au arătat facturi umflate și cu 1200% în această perioadă.

Service-urile auto au introdus o taxă de coronavirus, așa cum au încercat și terasele la un moment dat, după redeschiderea acestora. Paul Anghel, directorul general al ANPC, a declarat că s-au primit sute de reclamații de la consumatori și transportatori privind facturile incorecte.

În unele cazuri, creșterile de prețuri au fost extrem de mari, de la costuri normale de 100 de lei până la 1200 de lei, adică facturi majorate ilegal cu 1200%.

”La începutul acestei săptămâni am demarat controale la service-urile din întreaga ţară, inclusiv în Bucureşti, la aproximativ 250 de unităţi, în urma sutelor de reclamaţii primite de la consumatori precum şi de la transporturi în cursul anilor 2019 şi 2020.

Analizând conduita unor astfel de unităţi, am ajuns la concluzia că practicile acestora sunt total incorecte în relaţia cu consumatorii, aflându-ne în prezenţa unei deformări substanţiale a comportamentului economic al acestora.

Practicile comerciale folosite de unele service-uri afectează considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Vom prelungi aceste controale atât cât va fi necesar.

Analizând informarea pe care o oferă service-ul auto în legătură cu ora de manoperă afişată şi cuantumul aceleiaşi ore aflate pe factură care ar urma să fie achitată fie de consumator şi în unele cazuri de către asigurator, rezultă nişte valori diferite, de la 59,9 lei plus TVA până la 350 lei plus TVA, sau uneori chiar şi 1.000 lei plus TVA pentru acelaşi autoturism efectuând aceeaşi operaţiune”, afirmă directorul general ANPC.

”Facturile ”umflate” inclusiv cu ore de manoperă cu 500% mai mari decât preţurile practicate în mod normal afectează consumatorul din două perspective”

Directorul general al ANPC a precizat că unitatea reparatoare viciază acordul consumatorului, expunându-i acestuia două argumente aflate în totală contradicție cu orice mecanism legal de stabilire a prețului unor servicii:

”Facturile ”umflate” inclusiv cu ore de manoperă cu 500% mai mari decât preţurile practicate în mod normal afectează consumatorul din două perspective: una ar fi aceea a creşterii costurilor de asigurare în anul următor, în condiţiile creşterii poliţei de asigurare ca urmare a unor cheltuieli ocazionate de un eveniment asigurat, iar pe de altă parte există situaţii în care, din cauza diferenţelor uriaşe de costuri, inclusiv cu preţurile anumitor piese auto, până la valori de neacceptat pentru asigurator, consumatorul va fi incapabil să intervină în conflictul creat de o creştere nejustificată a unor costuri între service-ul auto şi compania de asigurări”, avertizează directorul general al ANPC.

