Taxa de dezvoltare urbană din Sectorul 4 a fost revocată. Cum încearcă autoritățile să atenueze impactul scumpirilor la carburant

Primăria Sectorului 4 a pregătit un set de măsuri în sprijinul populației afectate de scumpirile la carburant, inclusiv eliminarea unor taxe și acordarea unui ajutor financiar.
Daniel Spătaru
26.03.2026 | 13:15
Daniel Băluţă va prezenta luni condiţiile în care posesorii de maşini din sectorul 4 vor intra în posesia ajutorului financiar Foto: Hepta
Primăria Sectorului 4 a luat deja primele măsuri pentru protejarea populaţiei în faţa scumpirilor de la pompă, pe fondul crizei energetice generate de războiul din Golf. În şedinţa de Consiliu de miercuri au fost aprobate cele două măsuri promise la începutul săptămâniii de Daniel Băluţă: revocarea taxei de dezvoltare urbană şi acordarea unui ajutor de 600 de lei pentru fiecare locuitor al sectorului 4 care deţine în proprietate cel puţin un autoturism.

Ajutor de 600 de lei pentru şoferi, plătiţi în trei tranşe

Taxa de dezvoltare urbană fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea unui cadru financiar necesar pentru a crește numărul de locuri de parcare din Sectorul 4, publice și de reședință. Prin decizia de miercuri, această taxă a fost suspendată pe termen neliminat.

Totodată, în şedinţa Consiliului Local al Primăriei Sectorului 4 a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a le acorda posesorilor de maşini un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, ajutor plătibil în trei tranșe de câte 200 de lei, la fiecare două luni, pentru următoarea jumătate de an.

Daniel Băluţă: „Deciziile luate sunt necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate”

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai”, a explicat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

„Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă. Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a spus edilul, care este şi şef al organizaţiei PSD Bucureşti.

Aceste măsuri vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie. Procedura şi condițiile de acordare a acestui sprijin financiar vor fi detaliate de Daniel Băluţă într-o conferință de presă programată luni, 30 martie.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
