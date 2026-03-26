Taxa de dezvoltare urbană din Sectorul 4 a fost revocată. Cum încearcă autoritățile să atenueze impactul scumpirilor la carburant

Primăria Sectorului 4 a luat deja primele măsuri pentru protejarea populaţiei în faţa scumpirilor de la pompă, pe fondul crizei energetice generate de războiul din Golf. În şedinţa de Consiliu de miercuri au fost aprobate cele două măsuri promise la începutul săptămâniii de Daniel Băluţă: revocarea taxei de dezvoltare urbană şi acordarea unui ajutor de 600 de lei pentru fiecare locuitor al sectorului 4 care deţine în proprietate cel puţin un autoturism.

Ajutor de 600 de lei pentru şoferi, plătiţi în trei tranşe

Taxa de dezvoltare urbană fusese introdusă în ianuarie 2025, cu titlu provizoriu, și viza crearea unui cadru financiar necesar pentru a crește numărul de locuri de parcare din Sectorul 4, publice și de reședință. Prin decizia de miercuri, această taxă a fost suspendată pe termen neliminat.

Totodată, în şedinţa Consiliului Local al Primăriei Sectorului 4 a fost avizată și propunerea primarului Daniel Băluță de a le acorda posesorilor de maşini un ajutor în sumă totală de 600 de lei pentru achiziția de carburant, , la fiecare două luni, pentru următoarea jumătate de an.

Daniel Băluţă: „Deciziile luate sunt necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate”

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar solidaritatea nu este doar o opțiune, ci o responsabilitate. În acest context, deciziile adoptate astăzi în Consiliul Local al Sectorului 4 nu sunt întâmplătoare, ci măsuri ferme și necesare pentru sprijinirea oamenilor în fața scumpirilor accelerate care afectează nivelul de trai”, a explicat .

„Prima măsură vizează revocarea taxei de dezvoltare urbană. A doua măsură introduce un sprijin concret pentru achiziția de carburant, direcționat în special către persoanele active, adică spre cei care muncesc și pe care trebuie să-i ajutăm să-și păstreze locurile de muncă. Este un semnal clar pe care comunitatea noastră trebuie să-l dea, și anume acela că noi nu așteptăm, ci acționăm. Sunt convins că, dacă rămânem uniți, avem toate șansele să depășim și acest moment dificil, așa cum am demonstrat de fiecare dată”, a spus edilul, care este şi şef al organizaţiei PSD Bucureşti.

Aceste măsuri vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie. Procedura şi condițiile de acordare a acestui sprijin financiar vor fi detaliate de Daniel Băluţă într-o conferință de presă programată luni, 30 martie.