Taxe PFA 2025: câți bani poți încasa fără să plătești impozit și contribuții sociale

Persoanele Fizice Autorizate (PFA) plătesc în 2025 impozit pe venit și contribuții sociale calculate după reguli clare și plafoane raportate la salariul minim brut, stabilit la 4.050 lei. Cei care câștigă peste un anumit prag legal sunt obligați să achite sume considerabile către stat.

Taxe PFA 2025. De la ce sumă vei fi obligat să plătești taxe și contribuții sociale

În 2025, cu 10% pe venitul obținut. Dacă aleg sistemul real, impozitul se aplică asupra venitului net, adică diferența dintre încasările totale și cheltuielile deductibile. Dacă sunt la normă de venit, impozitul se calculează direct pe suma fixă stabilită de stat, în funcție de activitate și județ.

Un detaliu important anul acesta este că persoanele care anul trecut au avut venituri mai mari de echivalentul a 25.000 de euro trebuie să treacă în 2025 de la normă de venit la sistem real. Trecerea se face prin Declarația unică, care trebuie depusă până în luna mai. În același timp, PFA-urile datorează două contribuții sociale: pensii (CAS) și sănătate (CASS).

Contribuția la pensii este de 25% și devine obligatorie dacă venitul anual depășește echivalentul a 12 salarii minime, adică 48.600 lei. Chiar dacă obții mai mult, nu poți alege o bază de calcul mai mică de acest plafon. Astfel, suma minimă care trebuie plătită ca și CAS în 2025 este de 12.150 lei.

Tot ce trebuie să știi dacă ai un PFA. Taxe, impozite și contribuții sociale

Pentru venituri peste 97.200 lei (echivalentul a 24 de salarii minime), contribuția urcă la 24.300 lei. Acest plafon se aplică indiferent dacă venitul provine dintr-o singură activitate sau mai multe, iar contribuabilul este obligat să se asigure în sistemul public de pensii. De asemenea, contribuția la sănătate se calculează tot în funcție de veniturile realizate.

Aceasta obligatorie dacă venitul anual depășește 6 salarii minime brute, adică 24.300 lei. Cota este de 10%, iar contribuția minimă este de 2.430 lei. Pentru venituri mai mari, se aplică același mecanism pe plafoane ca la CAS, cu valori maxime care pot ajunge până la 24.300 lei pe an dacă venitul depășește 243.000 lei.

Care sunt excepțiile de la regulă

Un PFA cu venit net anual de 60.000 lei va plăti în total: 6.000 lei impozit (10%), 12.150 lei CAS (25%) și 6.000 lei CASS (10%). În total, 24.150 lei datorii către stat pentru anul 2025, plătibili până la 25 mai 2026. Este important de menționat că există și excepții și în acest caz.

Mai exact, pensionarii cu activitate PFA, cei asigurați în sisteme proprii (precum avocații) sau cei cu venituri sub plafoanele minime pot fi scutiți de una sau ambele contribuții sociale, în funcție de situație. Totodată, cei care estimează venituri sub 48.600 lei , dar pot alege să se asigure dacă își doresc acest lucru.