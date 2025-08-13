Taxe și impozite triple după discuția dintre șeful PSD și ministrul finanțelor: „Este un pas necesar”. Cât de grav vor fi afectați românii

Taxe și impozite triple după discuția dintre șeful interimar al PSD și ministrul finanțelor. Cei doi au vorbit despre noile moduri în care vor fi taxați românii, printre care și majorarea de zece ori a unor amenzi.

Se pregătesc taxe și impozite triple pentru români

Potrivit unei postări a liderului social-democrat, după prima întâlnire cu ministrul finanțelor, s-a decis realizarea unor analize de impact cu privire la mai multe măsuri ce îi vor împovăra mai mult pe români.

Printre acestea se numără triplarea impozitului pe marile averi, majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt, creșterea impozitării de la 10% la 16% pe câștigurile din veniturile din criptomonede, creșterea de zece ori a amenzilor pentru angajatorii care au angajați „la negru”, termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență, de către asociați/administratori în insolvență.

Grindeanu a mai notat faptul că apreciază „deschiderea ministrului de Finanțe de a identifica, alături de specialiștii noștri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăși acest moment”.

PSD cere continuarea investițiilor

Un punct foarte important pentru PSD îl reprezintă continuarea investițiilor în infrastructură și proiecte publice prin programul „Anghel Saligny”.

„Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României. Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească”, a adăugat Sorin Grindeanu în mesajul său postat pe contul de Facebook.

În ceea ce privește taxarea multinaționalelor, șeful interimar al social-democraților a afirmat că este „un pas necesar, dar nu suficient”.

„Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient.

Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Multinaționalele vor fi taxate din 2026

Acest mesaj al șefului PSD vine în contextul bugetar. Printre altele, Alexandru Nazare a spus că „vom schimba paradigma în privința modului în care tratăm companiile multinaționale”.

Mai exact, se dorește implementarea unui sistem de taxare asemănător cu cel din Statele Unite ale Americii. Tot ce trece de 3% va fi considerat nedeductibil, urmând ca impozitul să fie construit pentru anul 2026 având ca bază cifrele din anul 2024.