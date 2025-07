Taxele lui Bolojan îi îngroapă afacerea lui Răzvan Botezatu: „Nu o să am nicio șansă”

Răzvan Botezatu, cunoscut din televiziune și din mediul online, trece prin momente de cumpănă, conform celor dezvăluite pentru FANATIK. Afacerea pe care a deschis-o cu greu ar putea fi pusă la pământ de noile măsuri fiscale pregătite de Ilie Bolojan, care vizează creșterea TVA în domeniul HoReCa.

Răzvan Botezatu, în pericol să-și piardă afacerea după măsurile fiscale anunțate de Guvernul Bolojan

Reforma fiscală propusă de premierul Ilie Bolojan vine ca un duș rece pentru antreprenorii români cu afaceri mici, în special din domeniul HoReCa. Printre cei care resimt deja presiunea acestor măsuri se numără și Răzvan Botezatu, fost prezentator TV și influencer, care a investit în ultima perioadă într-o afacere din zona alimentației publice.

ADVERTISEMENT

De la 1 august 2025, cota standard de TVA crește de la 19% la 21%, iar cea redusă, aplicabilă temporar și pentru industria ospitalității, este stabilită la 11%. Totuși, autoritățile au avertizat că, dacă în HoReCa ar putea ajunge tot la 21% până la sfârșitul anului.

Pentru Răzvan Botezatu, această instabilitate fiscală pune în pericol viitorul businessului său. El se declară revoltat și neajutorat, spunând că afacerea ar putea deveni nesustenabilă în actualul context economic. Creșterea TVA-ului, alături de scumpirea generală a utilităților, materiilor prime și accizelor, îl determină să creadă că nu va avea „nicio șansă” să continue activitatea fără pierderi majore.

ADVERTISEMENT

Cum vor afecta noile creșteri ale TVA-ului afacerea fostului prezentator de la Antenă

Fostul concurent la Sunt celebru, scoate-mă de aici! a vorbit despre efectele negative pe care le vor avea noile creșteri ale TVA-ului asupra afacerii sale. El a subliniat că, deși situația era deja dificilă din cauza scumpirilor anterioare, noile majorări vor complica și mai mult lucrurile.

„Mă afectează aceste creșteri de TVA, la care se mai adaugă și scumpirile care vin pe produse. Era greu și cu cele de până acum, nici nu vreau să mă gândesc ce va fi de când vor fi mărite. Nu știu cum voi face față. Nu vreau să ajung în situația în care să fiu nevoit să restructurez echipa.

ADVERTISEMENT

Îți dai seama că o să fie foarte nasol. Deja ne facem griji! Ce va fi, cum va fi! Odată că ne vor afecta pe noi, dar ne vor afecta și clienții. Ei sunt principalii, cumpărătorii. Acolo o să se resimtă cel mai tare, în primă fază. Aceștia nu vor mai veni, pentru că vor resimți și ei scumpirile, nu vor mai face aceleași cheltuieli ca până acum. O să fie nasol din multe puncte de vedere!”, a declarat cunoscutul antreprenor.

ADVERTISEMENT

Cum va reuși Răzvan Botezatu să-și mențină afacerea și echipa pe timpul iernii, în contextul noilor scumpiri și al creșterii TVA-ului?

Botezatu a explicat că, deși încă nu a crescut prețurile produselor sale, se vede nevoit să o facă în perioada următoare. Se vede obligat să facă asta pentru a putea susține .

„Încă nu am scumpit niciun produs, dar urmează pentru că eu voi lua mai scump materialele. Atunci, inevitabil trebuie și eu să fac asta, ca să pot face rost de banii pentru salarii, taxe. O să fiu nevoit pentru că altfel nu o să am nicio șansă să îmi țin afacerea pe linia de plutire. Încă sunt în discuței cu contabila, pentru că este complicat totul. Nu știm exact cum să facem”, a mai punctat Răzvan Botezatu, pentru FANATIK.

În ciuda unui început de sezon promițător, Răzvan Botezatu este îngrijorat de perioada care urmează, odată ce trece vara și fluxul de turiști scade. Chiar dacă momentan are încasări bune, lunile reci aduc cheltuieli mari și incertitudine, mai ales în ceea ce privește păstrarea angajaților.

Ce va face Răzvan Botezatu cu afacerea sa după sezonul estival, când vine iarna și cresc taxele?

„Până acum am avut încasări ok, pentru că lumea este pe vibe de vară. Toată lumea vine în vacanță, toți au strâns un ban ca să-și facă plăcerile. Nu îmi fac griji acum. Problema este alta, mai sunt doar două luni, apoi vine septembrie. Pe timp de iarnă ce fac cu chiria, utilitățile, taxele la stat, salarii. Am 6 angajați și nu vreau să renunța la niciunul.

Vreau să îi țin. O să mă chinui. De aceea, mă gândeam să mă extind la Constanța. Deja caut un spațiu de 2 luni”, a menționat Răzvan.

De ce nu îl susțin localnicii din Eforie pe Răzvan Botezatu, în ciuda evenimentelor organizate?

Răzvan Botezatu a subliniat, pentru FANATIK, că succesul afacerii sale din Eforie nu se datorează în principal comunității locale, ci sprijinului primit din partea fanilor din toată țara și din diaspora. El a mărturisit că implicarea lui în viața orașului a fost constantă, dar aprecierea localnicilor întârzie să apară.

„Aici în Eforie, doar cei din țară mă susțin și din străinătate, pe online. Localnicii mai puțin, majoritatea prieteni. Sunt 20 de persoane din Eforie Sud și Nord care vin de 3 ani la magazin. Dacă nu aveam susținerea națională și internațională, ciuciu afacere.

Unii se mai și plâng că în Eforie nu se face nimic. Păi, eu am făcut târg de Crăciun, fac concerte în stradă, căsuța. Am susținerea primarului în toate nebuniile mele. Mă lasă să îmi desfășor activitatea în stilul meu. În rest, locuitorii, deloc”, a încheiat fosta vedetă de la Antena 1.