Taylor Swift a spus «Da!». Sumă uluitoare plătită de Travis Kelce pentru inelul cu diamant al celebrei artiste. Foto

Travis Kelce, starul din NFL, și se vor căsători! Cei doi au dat vestea pe Instagram printr-o serie de poze în care jucătorul lui Kansas City Chiefs îngenunchează în fața iubitei sale, cu un inel cu diamant strălucitor. Imaginile au primit milioane de aprecieri, iar prețul bijuteriei este unul exorbitant.

Travis Kelce și Taylor Swift se căsătoresc! Cât a plătit superstarul din NFL pentru bijuteria oferită artistei pop

Travis Kelce și-a păstrat intenția ascunsă timp de mai multe luni, lucru ce l-a măcinat pe sportivul din NFL.

Artista a acceptat fără să stea pe gânduri, iar cei doi au început planurile pentru nuntă: „A fost un secret foarte bine păstrat. Doar mamele, tații, Jason și soția lui Jason știau, pentru că Travis a vrut să rămână un secret al ‘cercului femeilor’, în mare parte. Ei l-au ajutat cu designul, alegerea florilor și decorul, iar niciun alt prieten, agent sau bărbat nu a știut până după ce s-a întâmplat”, informează U.S Sun.

În pozele postate pe rețelele de socializare se poate observa superba bijuterie pe care Kelce i-a oferit-o viitoarei sale soții. Inelul cu diamant l-a costat nu mai puțin de 250.000 de dolari, fiind creat la comandă de celebrul designer Kindred Lubeck.

Travis Kelce în al nouălea cer după pasul important! Un apropiat al familiei i-a povestit reacția

Un apropiat al sportivului a povestit, sub anonimat, pentru U.S Sun, momentele de după propunere: „M-a sunat și era atât de entuziasmat; a țipat când mi-a spus că i-a cerut mâna. Se vede că acesta este un alt pas important în viața lui personală. Este cel mai fericit bărbat de pe Pământ acum”, a spus apropiatul lui Kelce.

„A fost un secret foarte, foarte bine păstrat. Probabil că a fost nevoie de mai mult de 40 de vizite în magazine și 100 de apeluri pe Zoom și întâlniri cu experți în bijuterii pentru a găsi ceea ce căuta”, a mai spus prietenul sportivului despre bijuteria primită de Taylor Swift.

Inelul primit de Taylor Swift este unic!

Bijuteria primită de vedeta pop este un inel cu diamant „old mine brilliant-cut” de la Artifex Fine Jewelry. Acest tip specific de diamant a fost un model extrem de popular în secolele XVIII și XIX, fiecare fiind complet unic.

Diamantele sunt tăiate manual, ceea ce înseamnă că nu există două identice. Ele sunt cunoscute pentru forma lor foarte asemănătoare unei perne, cu colțuri rotunjite. Inelele lui Kindred Lubeck variază ca preț, iar unul dintre cele mai ieftine ajunge la 4.300 de dolari.

Moment inedit în timpul unui meci de US Open! Comentatorul partidei a anunțat live căsătoria dintre Taylor Swift și Tavis Kelce

Vestea unirii sufletelor a celor două staruri s-a răspândit foarte tare în lumea mondenă, dar și în lumea sportului. În timpul unui meci de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dintre Jannik Sinner și Vit Kopriva, comentatorul a ținut să anunțe live că Taylor Swift se mărită.