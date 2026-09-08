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Taylor Townsend a avut parte de o intrare spectaculoasă la ultimul turneu de Grand Slam din această vară. A purtat o ținută controversată pe care a descris-o în cei mai frumoși termeni. Cum i-a venit ideea acestuit outfit.

Cum a ajuns Taylor Townsend în vizorul admiratorilor

US Open a fost văzut ca un podium de modă de multe jucătoare. Naomi Osaka (28 ani) nu este singura care a atras atenția asupra sa cu pe care le-a îmbrăcat pe teren. De această dată s-a făcut remarcată o tenismenă originară din Statele Unite ale Americii, care ocupă locul 96 în clasamentul WTA.

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Cea care și-a făcut o intrare de milioane la turneul de peste Ocean este Taylor Townsend (30 ani). Vedeta a transformat tunelul de intrare în stadionul Arthur Ashe din New York într-un loc inedit. Apariția sa a fost extravagantă, dar și conturată într-o zonă destul de întunecată. Mai exact, negrul a fost nuanța care a predominat.

A pășit pe teren într-o haină lungă până la podea, cu glugă, împodobită cu franjuri strălucitori. Pe sub a purtat o rochie de tenis cu un corsaj din plasă cu fermoar frontal, conturat cu strasuri. În plus, fusta plisată cu mărgele strălucitoare a arătat că look-ul este unul cu adevărat unic și demn de o defilare de modă.

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Astfel, tenismena a decis să-și exprime personalitate prin outfit și elemente unice de design, cum ar fi franjurile. Vestimentația complet neagră a avut un impact major, iar conform unei postări de pe social media ea a descris ținuta extrem de frumos. „Materialul ușor conferă aspectului putere fără greutate, făcându-l să pară ușor atât pe teren, cât și în afara lui”, a scris Taylor Townsend, pe Instagram.

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”O fuziune îndrăzneață de sport și modă”

„În timpul unei vizite la o casă de texturi, directorul de creație J. Bolin și designerul Ant Lamourr căutau materiale pentru un proiect viitor când o anumită țesătură ușoară le-a atras imediat atenția. Țesătura are o cădere, o mișcare și o textură incredibile. J. Bolin a început să se joace cu ea chiar acolo, ridicând-o, înfășurând-o și aranjând-o pentru a vedea cât de supradimensionată și puternică ar putea fi.

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Posibilitățile au început să se dezvăluie, de la un hanorac la un look complet negru și tot ce este între ele. Ant Lamourr a avut viziunea instantaneu. Amândoi au fost de acord că aceasta este țesătura și au iubit-o, iar din acel moment look-ul Blackout a prins viață.

Blackout este o fuziune îndrăzneață de sport și modă. Look-ul prezintă un corset sculptat cu detalii din plasă și un fermoar frontal elegant, asortat cu o fustă mini plisată care aduce mișcare. Un palton supradimensionat, lung până la podea, acoperit complet cu franjuri texturate, adaugă un volum dramatic și prezență.

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Țesătura ușoară oferă look-ului un aer puternic fără greutate, făcând-l lipsit de efort pe teren și în afara lui. Finalizat cu adidași look-ul este modern, neașteptat și complet original”, a completat Taylor Townsend, în mediul online.

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Cum a reacționat rivala lui Taylor Townsend

Ținuta specială a fost purtată de Taylor Townsend pentru meciul din optimile US Open, împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka (28 de ani). Outfit-ul, din păcate, nu a ajutat-o să câștige. Meciul a fost adjudecat de tenismena din Belarus, care s-a impus cu scorul de 6-4, 6-3. În schimb, americanca a condus cu 3-1 în setul secund.

Cu toate acestea, bielorusa a câștigat ultimele 4 game-uri și s-a calificat în sferturile de finală de la US Open. după ce a învins, subliniind că a fost un meci dificil care a necesitat o prestație rezistentă din partea ei. De asemenea, jucătoarea a transmis că nu a reușit să fie calmă pe tot parcursul partidei.

„Încercam doar să rămân concentrată asupra mea, nu doar punct cu punct, ci minge cu minge. Sunt bucuroasă că am reușit să mă întorc în setul al doilea, cred că a fost un moment cheie”, a explicat Aryna Sabalenka, conform .