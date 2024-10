Te-a deranjat vreodată când te critica Gigi Becali la televizor? Răspunsul sincer al lui Junior Morais

Junior Morais a jucat timp de doi ani la FCSB și a povestit cum primea criticile lui Gigi Becali în acea perioadă.

Junior Morais, despre criticile lui Gigi Becali în perioada FCSB

În iulie 2017, Junior Morais a ajuns la FCSB, liber de contract după despărțirea de Astra Giurgiu. Fundașul stânga brazilian a avut parte de momente bune la gruparea roș-albastră, dar, inevitabil, s-a lovit și de criticile lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„În ultimele șase luni am jucat meci de meci. Nu m-a mai criticat la TV. La început mă critica. După a început să vorbească frumos. Morais în sus, Morais în jos. Morais joacă bine.

(n.r. – Ai vorbit vreodată cu patronul Becali față în față?) Da, da. Înainte mai venea la bază. Vorbea cu toți. Îi saluta pe toți. A fost super ok. N-am avut nicio treabă.

ADVERTISEMENT

Așa e domnul Becali. Așa îi place. Așa a fost mereu. (n.r .- Te deranja când vorbea de tine la TV?) Nu, nu mă deranja. Asta e. Nu doar el vorbește. Multă lume vorbește”, a declarat Junior Morais, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , în fiecare zi de joi, de la ora 13:30.

În cei doi ani (2017-2019) petrecuți la clubul patronat de Gigi Becali, Junior Morais a jucat pentru FCSB de 66 de ori. În tricoul roș-albastru, el a reușit să înscrie 2 goluri și să dea 4 pase decisive.

ADVERTISEMENT

Cu FCSB, fundașul stânga brazilian a ieșit de două ori vicecampion al României și a jucat în primăvara europeană. El a făcut parte din echipa care, în 2018, sub conducerea lui Nicolae Dică, a înfruntat-o pe Lazio în 16-imile UEFA Europa League.

Brazilianul a rămas rapidist

Deși s-a descurcat bine la FCSB, Junior Morais a rămas atașat de o altă echipă din România pentru care a jucat între 2021 și 2023. La noi în țară, brazilianul a mai evoluat la Astra Giurgiu (2011-2017) și, acum, la Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

„Da, am rămas rapidist. Când erau Săpunaru, Dani Coman, Nico, toți vorbeau de Rapid la Astra. Cântau toți. De acolo am început. Și când am venit la Rapid mi se spunea ‘Băi, la Rapid e o boală. Nu se mai ia, la revedere!’.

Și uite că s-a adeverit. Am venit. Mi-a plăcut foarte mult. Și suporterii. Stadion nou, mereu plin. Se cântă continuu”, a mai spus Morais.

Junior Morais, DEZVALUIRI FABULOASE din relatia cu Gigi Becali la FCSB