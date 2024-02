Claudiu Petrila a jucat într-o mare parte din perioada petrecută la CFR Cluj sub comanda lui Dan Petrescu. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, mijlocașul de la Rapid a vorbit despre „Bursuc” și a avut o reacție sinceră când a fost întrebat dacă tehnicianul l-a înjurat vreodată.

Te-a înjurat Dan Petrescu când jucai la CFR? Claudiu Petrila are o reacție sinceră

Claudiu Petrila a crescut la și a petrecut mulți ani la gruparea din Gruia, chiar sub comanda lui Dan Petrescu. „Bursucul” l-a folosit de cele mai multe ori pe mijlocaș fiind nevoit de regula U21, chiar dacă profilul său nu l-a încântat întotdeauna.

În unele situații chiar s-a vorbit despre înjurăturile pe care i le adresa lui Claudiu Petrila, iar mijlocașul a avut o reacție sinceră. Acesta a spus că tot ceea ce a fost rămâne între ei și nu vrea să vorbească mai mult despre acest subiect.

Claudiu Petrila regretă nu că nu a prins mai multe minute la CFR Cluj, deși se lupta din greu pentru un loc de titular. Începând cu acest sezon, acesta a fost împrumutat la Rapid București, însă cu o clauză a unui transfer definitiv în vară.

„Nu cred că am regrete, doar că nu am jucat mai mult. Poate era și din vina mea, poate nu. Consider că da, îmi făceam treaba, dar dacă așa a decis dânsul. Nu pot să zic asta, acum ce a fost a fost, rămâne între noi ce a fost în trecut, nu pot să vă zic”, a spus mijlocașul într-un interviu difuzat în premieră la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe .

Și Giedrius Arlauskis a avut probleme cu Dan Petrescu: „Am sărit să-l bat! S-a închis în birou”

Giedrius Arlauskis a recunoscut că a avut mereu clinciuri cu Dan Petrescu la CFR Cluj. Acesta a povestit un episod din vestiarul ardelenilor după un succes cu FC Botoșani, scor 4-1.

“Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu. O dată am sărit, cu nebuniile mele. Am povestit chiar aseară cu Felgueiras, ca portarii. Într-un meci cu Botoşani la Cluj, am câştigat 4-1. Prima repriză au avut ei două ocazii mari, am scos. Apoi am rezolvat cu 4-0. În minutul 90 şi ceva, fuge pe contraatac, dă la poartă, scot cu piciorul şi direct o dă colţul lung, gol. 4-1 pentru noi.

Se fluieră finalul şi Petrescu se întoarce la bancă şi strigă: ‘Băga-mi-aş ****, am jucat fără portar!’. Băi… Când am mers la galerie au venit la mine şi m-au întrebat dacă am auzit ce a zis. Nu îmi mai ardea de galerie, mi s-a pus pata repede şi aşa sunt cu problemele mele emoţionale. M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?’. Toată lumea se bucura pe acolo.

Prin vestiar, coridorul duce spre biroul lui. Dar sunt două uşi acolo. Eu stăteam pe lângă uşă şi am strigat la el: ‘Bă, vino-ncoa!’. S-a ascuns şi s-a închis cu uşa. Nu îi făceam nimic. Eu nu sunt violent. Cred doar că îl înjuram de rupeam. Niciodată nu m-am bătut vreodată. Vedeam imaginile cu mine când aveam ieşirile nervoase. Ştii cât de rău îmi părea după aia?”, spunea Arlauskis.

Claudiu Petrila, INTERVIU inainte de CFR Cluj - Rapid: “VOI RAMANE IN GIULESTI SI DIN VARA”