“Te-a lucrat Reghe?” MM Stoica, reacţia instinctivă la întrebarea lui Horia Ivanovici

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Mihai Stoica (61 de ani) s-a despărțit de FCSB la scurt timp după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a început al treilea mandat de antrenor pe banca roș-albaștrilor. Deși ei au afișat o relație foarte apropiată, după ce MM a spus „adio” clubului alături de care și-a petrecut 21 de ani din viață în ultimele zile.

A avut Reghecampf legătură cu plecarea lui MM Stoica de la FCSB? Răspunsul direct al fostului oficial

, Alin Stoica și Lucian Filip, dar și mai multe declarații ale lui Gigi Becali din ultimele zile, au dus la ideea că antrenorul lui FCSB ar fi putut avea o influență decisivă asupra plecării lui MM de la club. În ciuda acestor zvonuri, fostul oficial al roș-albaștrilor a răspuns clar și răspicat atunci când a fost întrebat de acest subiect în emisiunea MM la FANATIK.

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„O să-ți pun o întrebare directă și dură. Eu îl cunosc pe Reghe și știi că sunt prieten cu el. Atunci când era în Sudan a fost și analist la FANATIK. Întrebare foarte directă. Te-a lucrat Reghe? A contribuit Laurențiu Rehgecampf într-o formă sau alta la plecarea ta sau sunt doar teorii ale conspirației? Eu îl cunosc pe Reghe și țin la el, dar sunt ziarist și trebuie să-ți pun această întrebare. Eu știu ce fel de om este, dar asta este întrebarea! A contribuit orișicât la plecarea ta?”, a fost întrebarea directă lansată de Horia Ivanovici.

„(n.r. – Te-a lucrat Reghe?) Nu a contribuit Reghe. El a renunțat la Alin Stoica spunându-i lui Gigi că n-are nevoie de el. Doar a spus că are nevoie de el, pentru că știa că eu țin foarte mult la Alin și pot să înțeleg asta. Pentru că el probabil că vrea altceva de la un antrenor secund.

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Aici s-a creat o foarte mare confuzie. Alin Stoica și cu Lucian Filip nu sunt ‘oamenii mei’. Au rămas când ne-a fost foarte greu, când Elias a plecat, Pinti a plecat. A venit Mirel cu staff-ul lui, ei n-au mai avut loc. Au avut oferte, dar n-au plecat. Iar pentru mine loialitatea este extrem de importantă. Dar nu erau oamenii mei că-mi spuneau mie ce se întâmpla la bază. Păi ce să-mi spună? Că eu eram permanent acolo. Faptul că a renunțat la Alin Stoica și la Filip nu am luat-o ca pe un afront. Pur și simplu e normal ca fiecare să-și facă staff-ul lui. Eu am crezut că îl pot ajuta”, a explicat Mihai Stoica în discuția cu Horia Ivanovici de la emisiunea „MM la FANATIK”.

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MM Stoica nu a mai vorbit cu Reghecampf! Care este motivul

Chiar dacă a explicat că cei doi s-au despărțit în relații foarte bune, Mihai Stoica a dezvăluit, totuși, că nu a mai discutat deloc cu antrenorul lui FCSB în ultimele zile. Motivul? Urăște despărțirile lacrimogene. Pentru a întări și mai tare ideea că Laurențiu Reghecampf nu a contribuit la plecarea sa, el a povestit că principalul roș-albaștrilor a insistat să se întâlnească separat cu Mihai Stoica pentru a-l convinge să nu plece de la club:

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„N-am vorbit cu el zilele astea. Marți mi-a dat un mesaj, dar după nu mi-a mai dat. M-a mai sunat, dar nu aveam ce să vorbesc. Ieri am vorbit cu Gigi și seara târziu am mai vorbit cu câțiva jucători. Reghe nu își dorea sub nicio formă să plec. A vorbit cu Gigi și i-a zis că vrea să ne întâlnim pentru a mă convinge să rămân. Nu am vorbit pentru că nu prea îmi plac despărțirile. Marius Baciu este un băiat excepțional, dar nu am vorbit cu el după ce a plecat. Nici cu Elias. Așa sunt eu clădit, nu-mi plac chestiile astea lacrimogene. Nu m-am dus la bază să-mi iau rămas-bun. Am scris pe grupuri și după am ieșit, pentru că nici măcar nu am vrut să văd reacțiile de acolo. Deci, cu Reghe, nu am niciun fel de problemă”, a conchis Mihai Stoica.