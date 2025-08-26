„Te-a șocat gestul lui Mirel Rădoi?”. Mihai Stoica a comentat scenele de la Craiova cu antrenorul lovind banca de rezerve

deși echipa sa a dominat partida și a câștigat în final cu scorul de 2-0. Mihai Stoica a vorbit despre lovitura pe care tehnicianul Craiovei a aplicat-o băncii de rezerve, comparând comportamentul său, din tinerețe, cu cel al lui Rădoi.

Ce a spus Mihai Stoica despre excesul de furie al lui Mirel Rădoi din Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 2-0

Mihai Stoica a ajuns la o vârstă onorabilă de 60 de ani, iar înțelepciunea venită odată cu anii l-a oprit din a mai avea tot felul de reacții furibunde, așa cum o făcea în tinerețe. Managerul general al FCSB îl cunoaște foarte bine pe Mirel Rădoi, fostul căpitan al „roș-albaștrilor”, și i-a asemănat comportamentul cu cel pe care el îl avea în urmă cu 20 de ani:

„(n.r. V-a șocat, v-a surprins gestul lui Rădoi?) Așa îl știu. Un om în tensiunea meciului și când era jucător. Am avut privilegiul de a lucra cu el mulți ani, trăiește altfel. Nu caută să se cenzureze, ăsta e Mirel. Eu n-aș putea să fac vreun comentariu negativ pentru că și eu sunt la fel. Eu doar că am îmbătrânit acum. Eu mi-am rupt mâna în pereți. Am găurit ușa la birou la Galați, am dat cu capul în ușă.

În momentul când adrenalina se ridică la cote maxime și un gol îți dă adrenalină, că nu îți dă altceva, asta este o manifestare normală a unui om care trăiește la modul ăsta. Poate mulți nu o pricep pentru că sunt liniștiți. Noi, colericii, cam așa facem. Tot tânăr este, are 44 de ani, la 60 de ani o să se calmeze.

Când vine te bârâie… Eu ce am făcut în 2005, mă înjura un om de mă înnebunea, de familie, de tot. Mi s-a pus pata, trebuia să tac din gură și să-mi văd de treaba. Făceam și în trafic d-astea. Acum, aviz amatorilor, mă poate înjura oricine în trafic, merg mai departe. Eu merg cu geamul deschis că nu prea suport aerul condiționat, dar există situații când sunt înjurat din geam și fac cu mâna”, a spus Mihai Stoica la

Cum și-a explicat Mirel Rădoi gestul din timpul meciului cu Petrolul

în ciuda tuturor eforturilor pe care el și jucătorii săi le fac pentru a avea rezultatele bune din acest debut de sezon:

„Mă cert cu banca de multe ori. Din păcate, sunt episoadele astea. Sunt și eu om. De o lună de zile sunt netuns. De o lună de zile mă bărbieresc în avion. Nu ai cum, la 0-0, să scuipi jucătorii. Și eu sunt om și am limitele mele. Să vină ei să conducă. Nu m-au certat. Din fotolii, de pe scaun, știe toată lumea fotbal”, a spus Mirel Rădoi la