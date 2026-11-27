FC Argeș a câștigat în deplasarea de la Petrolul, scor 1-0, în etapa a 17-a din SuperLiga. Singura reușită a partidei de pe „Ilie Oană” i-a aparținut lui Charpentier (41).
FC Argeș continuă astfel seria pozitivă începută cu victoria cu Dinamo (2-1) și remiza cu FCSB (0-0). De partea cealaltă, „Lupii Galbeni” veneau după patru victorii și un egal în ultimele cinci jocuri, în toate competițiile. „Știam că e un meci de luptă, o echipă foarte bună (n.r. Petrolul), am încercat să punem presiune, să nu-i lăsăm să intre în traseele lor de atac. Am schimbat puțin, am jucat cu 2 atacanți, mă bucur că au contribuit, practic au creat faza golului.
Vreau să-i felicit pe toți jucătorii, chiar și pe cei care nu au jucat, pentru munca depusă în ultimele zile și pentru rezultatele obținute. (n.r. – A fost lucrată faza golului?) Ei, lucrată… Jucători de calitate, a fost inspirația lor. Ăsta e motivul pentru care l-am luat pe Charpentier, are calitate, a venit de la un nivel foarte bun, sperăm să-l ajutăm să revină acolo și să ne ajute și el pe noi. Poziția din clasament nu ne permite să jucăm cu floricele. Cel mai important e să strângem cât mai multe puncte.
Obiectivul serii, le-am amintit și la pauză, era să câștigăm. Din punctul meu de vedere, nu m-am gândit să plec de la echipă (n.r. când a înregistrat mai multe înfrângeri la rând), aveam încredere și atunci în echipă, în ceea ce antrenăm. Au fost meciuri bune în care am avut ghinion, n-am marcat din 24 de șuturi și lucrurile s-au întors.
Muncim la fel, rămânem concentrați, e doar o victorie, dar e foarte mult de muncă. Ne dorim în play-off, normal. Cât timp e posibil, vom încerca să strângem punctele necesare. Dacă vom reuși, va fi ceva fantastic. Dacă nu, vom continua să muncim”, a declarat Bogdan Andone, după Petrolul – FC Argeș 0-1. În următoarea partidă, FC Argeș va juca de Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie 2026, de la ora 20:00, echipa lui Bogdan Andone va juca pe terenul celor de la FC Bihor.