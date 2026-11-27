CE TREBUIE SĂ ȘTII Bogdan Andone își laudă jucătorii după Petrolul – FC Argeș 0-1

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FC Argeș a câștigat în deplasarea de la Petrolul, scor 1-0, în etapa a 17-a din SuperLiga. Singura reușită a partidei de pe „Ilie Oană” i-a aparținut lui Charpentier (41).

Bogdan Andone își laudă jucătorii după Petrolul – FC Argeș 0-1

FC Argeș continuă astfel seria pozitivă începută cu victoria cu și De partea cealaltă, „Lupii Galbeni” veneau după patru victorii și un egal în ultimele cinci jocuri, în toate competițiile. „Știam că e un meci de luptă, o echipă foarte bună (n.r. Petrolul), am încercat să punem presiune, să nu-i lăsăm să intre în traseele lor de atac. Am schimbat puțin, am jucat cu 2 atacanți, mă bucur că au contribuit, practic au creat faza golului.

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Vreau să-i felicit pe toți jucătorii, chiar și pe cei care nu au jucat, pentru munca depusă în ultimele zile și pentru rezultatele obținute. (n.r. – A fost lucrată faza golului?) Ei, lucrată… Jucători de calitate, a fost inspirația lor. Ăsta e motivul pentru care l-am luat pe Charpentier, are calitate, a venit de la un nivel foarte bun, sperăm să-l ajutăm să revină acolo și să ne ajute și el pe noi. Poziția din clasament nu ne permite să jucăm cu floricele. Cel mai important e să strângem cât mai multe puncte.

Obiectivul serii, le-am amintit și la pauză, era să câștigăm. Din punctul meu de vedere, nu m-am gândit să plec de la echipă (n.r. când a înregistrat mai multe înfrângeri la rând), aveam încredere și atunci în echipă, în ceea ce antrenăm. Au fost meciuri bune în care am avut ghinion, n-am marcat din 24 de șuturi și lucrurile s-au întors.

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Muncim la fel, rămânem concentrați, e doar o victorie, dar e foarte mult de muncă. Ne dorim în play-off, normal. Cât timp e posibil, vom încerca să strângem punctele necesare. Dacă vom reuși, va fi ceva fantastic. Dacă nu, vom continua să muncim”, a declarat Bogdan Andone, după Petrolul – FC Argeș 0-1. În următoarea partidă, FC Argeș va juca de Ziua Națională a României. Pe 1 decembrie 2026, de la ora 20:00, echipa lui Bogdan Andone va juca pe terenul celor de la FC Bihor.