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Selecționerul Gheorghe Hagi a fost enervat de o întrebare pusă în conferința de presă premergătoare meciului România – Bosnia de luni 28 septembrie, ora 21:45, din Nations League. A urmat un schimb de replici cu jurnalistul care a ridicat problema „sensibilă”: ar trebui Vladimir Screciu să joace fundaș sau mijlocaș?

Ar trebui Vladimir Screciu să joace fundaș sau mijlocaș la echipa națională?

Reporterul remarcase cum însă fundaș, nu la mijlocul terenului cum este folosit la echipa națională. Gheorghe Hagi nu a părut să guste sfatul tactic primit, și a reușit să-l pună în dificultate, oarecum, pe jurnalist.

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Iată mai jos dialogul ușor aprins dintre selecționerul Gheorghe Hagi și jurnalist:

Reporter: „Apropo de polivalență, , în acest sistem cu trei fundași. Cu Suedia a intrat mijlocaș. Îi vedeți poziția de bază la mijlocul terenului sau în apărare?”

Gheorghe Hagi: „Ce a jucat Screciu cu Georgia?”

Reporter: „A jucat fundaș”

Gheorghe Hagi: „Fundaș? Te-am prins! (n.r urmează o grimasă)”.

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Reporter: „Nu mai țin minte.

Gheorghe Hagi: „Nu mai ții minte? Trebuie, trebuie să știi, că e echipa națională. Să ții minte! Trebuie să știi poziția jucătorului. A jucat mijlocaș. A jucat la fel [n.r. – ca în meciul cu Suedia]. Înainte să se accidenteze, înainte de Europene, ce a jucat Screciu?

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Vezi? Trebuie să știi asta, să cunoști. Sunt meciuri, vii informat. Screciu a jucat mijlocaș la echipa națională, n-a jucat fundaș central. Vezi? Cu toate că e dreptul meu și mi-o asum. Tot ce fac îmi asum. Dacă e sănătos, mâine va juca la mijloc”.

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Vladimir Screciu recunoștea într-un interviu că preferă să joace fundaș central

În urmă cu 5 ani, înainte ca toată lumea să vorbească despre el, Vladimir Screciu mărturisea într-un interviu acordat că se simte mult mai bine pe postul de fundaș, însă nu fuge de responsabilitate dacă e pus să joace la mijloc.

„Mă simt mult mai bine pe postul de fundaş central, am început ca mijlocaş central, dar nea Gigi Mulţescu m-a mutat ca fundaş central şi acolo am simţit că dau randament mult mai bun”, explica atunci Screciu.