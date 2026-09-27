Sport

Întrebarea care l-a enervat pe Gheorghe Hagi înainte de România – Bosnia: „Te-am prins! Trebuie să vii informat”. Ce l-a deranjat

Selecționerul Gheorghe Hagi a fost ușor enervat de o întrebare pusă de un jurnalist în conferința de presă care a fost organizată înainte de meciul din Nations League dintre România și Bosnia.
Flaviu Popa
27.09.2026 | 13:45
Intrebarea care la enervat pe Gheorghe Hagi inainte de Romania Bosnia Team prins Trebuie sa vii informat Ce la deranjat
ULTIMA ORĂ
Gică Hagi, nemulțumit de o întrebare
ADVERTISEMENT

Selecționerul Gheorghe Hagi a fost enervat de o întrebare pusă în conferința de presă premergătoare meciului România – Bosnia de luni 28 septembrie, ora 21:45, din Nations League. A urmat un schimb de replici cu jurnalistul care a ridicat problema „sensibilă”: ar trebui Vladimir Screciu să joace fundaș sau mijlocaș?

Ar trebui Vladimir Screciu să joace fundaș sau mijlocaș la echipa națională?

Reporterul remarcase cum Screciu joacă foarte bine la Universitatea Craiova, însă fundaș, nu la mijlocul terenului cum este folosit la echipa națională. Gheorghe Hagi nu a părut să guste sfatul tactic primit, și a reușit să-l pună în dificultate, oarecum, pe jurnalist.

ADVERTISEMENT

Iată mai jos dialogul ușor aprins dintre selecționerul Gheorghe Hagi și jurnalist:

Reporter: „Apropo de polivalență, Screciu joacă de obicei fundaș la Craiova, în acest sistem cu trei fundași. Cu Suedia a intrat mijlocaș. Îi vedeți poziția de bază la mijlocul terenului sau în apărare?”

Gheorghe Hagi: „Ce a jucat Screciu cu Georgia?”

Reporter: „A jucat fundaș”

Gheorghe Hagi: „Fundaș? Te-am prins! (n.r urmează o grimasă)”.

ADVERTISEMENT
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise...
Digi24.ro
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare

Reporter: „Nu mai țin minte.

Gheorghe Hagi: „Nu mai ții minte? Trebuie, trebuie să știi, că e echipa națională. Să ții minte! Trebuie să știi poziția jucătorului. A jucat mijlocaș. A jucat la fel [n.r. – ca în meciul cu Suedia]. Înainte să se accidenteze, înainte de Europene, ce a jucat Screciu?

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu și-a anunțat...
Digisport.ro
Lovitură de teatru! Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu și-a anunțat decizia

Vezi? Trebuie să știi asta, să cunoști. Sunt meciuri, vii informat. Screciu a jucat mijlocaș la echipa națională, n-a jucat fundaș central. Vezi? Cu toate că e dreptul meu și mi-o asum. Tot ce fac îmi asum. Dacă e sănătos, mâine va juca la mijloc”.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu recunoștea într-un interviu că preferă să joace fundaș central

În urmă cu 5 ani, înainte ca toată lumea să vorbească despre el, Vladimir Screciu mărturisea într-un interviu acordat Prosport că se simte mult mai bine pe postul de fundaș, însă nu fuge de responsabilitate dacă e pus să joace la mijloc.

„Mă simt mult mai bine pe postul de fundaş central, am început ca mijlocaş central, dar nea Gigi Mulţescu m-a mutat ca fundaş central şi acolo am simţit că dau randament mult mai bun”, explica atunci Screciu.

ADVERTISEMENT
Elena Rybakina nu e o excepție! Cum a devenit Kazahstan una dintre cele...
Fanatik
Elena Rybakina nu e o excepție! Cum a devenit Kazahstan una dintre cele mai puternice țări din tenis
Avertisment pentru Gică Hagi înainte de România – Bosnia: „Calificarea la CM le-a...
Fanatik
Avertisment pentru Gică Hagi înainte de România – Bosnia: „Calificarea la CM le-a dat o încredere extraordinară!”
Semnează! Reghecampf și FCSB nu s-ar fi așteptat la asta în războiul de...
Fanatik
Semnează! Reghecampf și FCSB nu s-ar fi așteptat la asta în războiul de 1 milion de euro. Exclusiv
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Lovitură de teatru! Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a decis:...
iamsport.ro
Lovitură de teatru! Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a decis: 'Ei au prima opțiune'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!