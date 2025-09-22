„Te-au făcut fericit scandările?”. Răspunsul lui Cristi Chivu după ce a fost ovaționat de galeria lui Inter

După victoria cu Ajax din „Faza Ligii” UEFA Champions League, Inter a reușit un nou succes important. Nerazzurri s-au impus în fața lui Sassuolo, în etapa a 4-a din campionat, iar fanii milanezilor l-au ovaționat pe Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu, ovaționat de galeria lui Inter după victoria cu Sassuolo

La finalul partidei câștigate cu Sassuolo, numele lui Cristi Chivu a fost ovaționat la scenă deschisă. După acest moment, a . Totodată, tehnicianul a transmis că sunt multe lucruri care se pot îmbunătăți în jocul echipei sale.

„Nota pozitivă este victoria, aveam nevoie de ea și am avut o prestație bună. Am fi putut să o încheiem mai devreme, dar am întâlnit un portar care avea o zi grozavă și ne-a fost puțin greu să marcăm. În cele din urmă, am reușit; era important să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Cred că pot face lucrurile mai bine, în ceea ce privește circulația mingii și atacul în profunzime. A ataca un blocaj jos nu este ușor, dar atitudinea noastră a fost corectă și am produs și câteva jocuri de calitate. Paradele portarului lor ne-au împiedicat să încheiem meciul mai devreme și sunt, de asemenea, fericit că am luptat până la final.

„Sunt fericit când oamenii încurajează echipa! Mi-am ținut promisiunea cu Martinez”

(n.r. – Te-au făcut fericit scandările?) Sunt fericit când oamenii încurajează echipa! Sunt lucruri importante de care au nevoie acești copii.

ADVERTISEMENT

Promisiune ținută… Am niște portari buni, care se completează reciproc și se ajută. Sunt mulțumit de prestația lui, scopul este să-i dăm timp de joc și să vedem cum se integrează pentru a înțelege ce se va întâmpla în viitor, poate dacă cineva se accidentează și rămânem fără soluții.

ADVERTISEMENT

Yann este un portar grozav, este în continuare prima noastră opțiune. Pepo va avea șansele lui, se bucură că primește timp de joc. Nu trebuie să așteptăm până la Coppa Italia ca celălalt să joace”, a declarat Cristi Chivu după victoria cu Sassuolo.