„Te crucești, nu altceva”. Fotbalistul Craiovei care l-a uimit pe Pavel Badea în acest sezon

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Simon Elisor (27 de ani) este unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai Universității Craiova din actuala stagiune. Atacantul francez are cifre impresionante în tricoul oltenilor, iar Pavel Badea s-a declarat uluit de eficiența sa. Elisor a marcat și la ultima victorie a campioanei României, scor 3-1, în deplasarea din Andorra, cu Inter Escaldes.

Pavel Badea, impresionat de golgheterul de la Craiova, Simon Elisor

Simon Elisor este cel mai eficient atacant din SuperLiga României. Fotbalistul francez al Universității Craiova a marcat de șapte ori în primele șapte meciuri disputate în campionat. Atacantul din Hexagon a dat lovitura și în Conference League, acolo unde a reușit să puncteze în din etapa a 2-a de pe tabloul principal.

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„Te uiți la Elisor și vezi meciurile jucate și minutele jucate și golurile marcate și te crucești, nu altceva. Are la 40 de minute și ceva un gol. O astfel de eficiență rar mi-a fost dat să văd. E de pomină. Când e să fii într-o fază fastă a carierei și să te pliezi pe jocul unei echipei și să fii inspirat, se întâmplă ce se întâmplă cu Elisor. Noi ne dorim ca această formă și șansă să țină cât mai mult, ca noi să ca echipă să profităm”, a declarat Pavel Badea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Simon Elisor, cel mai eficient fotbalist din SuperLiga României

Atacantul francez, pe care U Craiova l-a transferat în această vară, a avut nevoie de numai 289 de minute pentru a marcat 7 goluri în SuperLiga. Astfel, Elisor înscrie, în medie, un gol la fiecare 41 de minute și ocupă primul loc în clasamentul golgheterilor echipei din Bănie, dar și în cel al campionatului României.

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Francezul are un avans de un gol față de următorii marcatori ai SuperLigii. Alibek Aliev, Andrei Dumiter și Stefan Drazic au câte 6 reușite. Pe locul 3 în ierarhia golgheterilor se află, cu 5 goluri, patru jucători: Alexandru Dobre, Andrei Cordea, Eduard Radaslavescu și Remus Guțea. În prezent, pe site-ul de specialitate transfermarkt.com, Simon Elisor este evaluat la 1,5 milioane de euro.

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