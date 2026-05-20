„Te feliciți pentru alegerea din vară?”. Alex Musi, la momentul adevărului înainte de un posibil baraj Dinamo – FCSB: „Am spus-o de mai multe ori”

ADVERTISEMENT

Cu ocazia unui eveniment organizat de unul dintre sponsorii lui Dinamo, Alex Musi și Raul Opruț au oferit declarații cu câteva zile înaintea momentului decisiv, și anume barajul cu câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani. Alex Musi își așteaptă cu nerăbdare fosta echipă pe „Arcul de Triumf” și speră să le ia șansa de a evolua în cupele europene.

Alex Musi o așteaptă pe FCSB pe „Arcul de Triumf”. Ce spune la finalul sezonului despre decizia de a pleca la Dinamo

Deși a fost crescut de FCSB, Alexandru Musi a fost folosit de Gigi Becali ca monedă de schimb pentru căpitanul lui Dinamo, Denis Politic. Atacantul nu s-a impus la FCSB și a continuat să aibă probleme cu accidentările, așa cum o făcea și în „Ștefan cel Mare”, în schimb Alex Musi a fost un fotbalist foarte important pentru „câini”, mai ales că este un jucător care a îndeplinit regula U21.

ADVERTISEMENT

După un sezon în care a terminat cu Dinamo pe locul 4, Alex Musi nu își regretă decizia de a merge la marea rivală din oraș și „Noi trebuie să ne focusăm pe treaba noastră. Mai avem un meci cu U Cluj pe care trebuie să-l luăm în serios, chiar dacă nu mai jucăm pentru nimic. Eu nu am o preferință, dar o văd favorită pe FCSB. Cu siguranță voi urmări partida, așa cum o fac cu toate meciurile din Liga 1.

Meciul va fi cu siguranță ca o finală și va fi cel mai greu meci din acest sezon. Trebuie să ne dăm viața pentru a ne califica în cupele europene. (n.r. – te feliciți pentru alegerea din vară?) Am spus-o de multe ori. Am venit cu inima deschisă din prima zi și mă bucur că echipa și-a atins obiectivul. Dacă ne vom califica în cupele europene, abia atunci pot spune că am terminat perfect și că a fost un sezon reușit. Cu siguranță că aștept și convocarea lui Gică Hagi, dar mai întâi trebuie să-mi fac treaba la U21, să ne calificăm la EURO, iar apoi vom vedea dacă va veni și convocarea”, a spus Alex Musi.

ADVERTISEMENT

Interviu Alex Musi

Raul Opruț, marcat de semifinala pierdută în fața Universității Craiova

Dinamo București a avut o șansă bună să câștige un trofeu la finalul acestui sezon. În meciul cu Universitatea Craiova, însă Adrian Rus a restabilit egalitatea cu doar 2 minute înainte de final, ducând meciul la loviturile de departajare, acolo unde elevii lui Kopic au fost înfrânți.

ADVERTISEMENT

Raul Opruț a fost un jucător foarte important pentru Dinamo în 2026, devenind chiar unul dintre golgheteri, deși evoluează pe postul de fundaș lateral stânga. Regretele după semifinala pierdută la limită persistă și în prezent, la o lună distanță, însă fotbalistul „câinilor” este sigur că echipa sa va fi și mai puternică la anul, când speră să joace finala: „Este un sezon mai bun decât cel de anul trecut, însă cred că meciul de la baraj va da o ultimă notă sezonului nostru. Este important să ne calificăm în cupele europene și ar fi păcat să nu o facem. Am avut un nod în gât când ne-a scos Craiova la limită în semifinală. Am fost aproape, dar la anul ne întoarcem și vom juca cu siguranță în finală.

ADVERTISEMENT

Nu cred că e important cine vine la baraj. FCSB este o echipă experimentată, cu meciuri europene, dar vor juca un singur meci cu Botoșani și va fi un singur meci cu noi. Vom vedea cine va merge mai departe. La Dinamo mă simt foarte bine și am încredere în acest proiect. Sunt apreciat de suporteri, de stafful tehnic, de conducere… asta cred că este cel mai important, să te simți apreciat. Anul ăsta am fost la 2 minute de finala Cupei României și suntem la un singur meci de cupele europene. La anul vom încerca să facem lucruri mai bune, să vedem și cine mai vine, cine pleacă… sperăm să terminăm pe podium. Dorința noastră de a califica Dinamo în cupele europene după atâția ani o să-și spună cuvântul, iar fanii o să ne ajute”, a declarat Raul Opruț.