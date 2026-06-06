„Te ia Zeljko Kopic cu el?”. Cătălin Cîrjan, șocat de decizia plecării antrenorului croat de la Dinamo. Ce a spus despre colaborarea cu Gică Hagi la națională: „Este idolul meu”

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Gică Hagi a convocat foarte mulți jucători la această acțiune a naționalei României, tocmai pentru a testa mai multe variante. O parte dintre jucătorii care au jucat cu Georgia nu au mai fost folosiți cu Țara Galilor, iar Cătălin Cîrjan a prins 26 de minute în finalul partidei de pe stadionul Steaua.

Cătălin Cîrjan, încântat că poate lucra la națională alături de idolul său, Gică Hagi

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai promițători jucători ai României pentru poziția de număr 10. În acest moment, el este căpitanul celor de la Dinamo, însă în viitor ar putea prinde un transfer mult mai bun. Chiar dacă nu a făcut un sezon perfect,

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Deși nu a jucat decât 26 de minute, mijlocașul „câinilor” este recunoscător pentru zilele în care a lucrat alături de idolul său, Gică Hagi: „Mă bucur foarte mult că am jucat din nou pentru România. Este o mândrie de fiecare dată când intru pe teren. Sunt și mai bucuros că am câștigat în seara aceasta. Este o mândrie să fii antrenat de Gică Hagi. Îl știți foarte bine, este foarte pasionat. Suntem fericiți că-l avem. Mai știe și cu mingea, lucrurile astea nu se uită. În fiecare zi mă uit la dânsul cu admirație. Este un idol al meu și este cel mai mare jucător român din toate timpurile. Nu pot să spun că această victorie aduce liniște… avem niște meciuri foarte importante în toamnă. De-asta ne-am apucat de fotbal, să jucăm din trei în trei zile (n.r. – În Nations League). Trebuie să dăm totul pe teren”, a spus Cătălin Cîrjan la finalul meciului cu Țara Galilor.

Mijlocașul lui Dinamo a fost șocat de plecarea lui Zeljko Kopic. Cum a comentat numirea noului antrenor

Dinamo s-a despărțit brusc de Zeljko Kopic, antrenorul care i-a readus pe „câinii roșii” în fruntea SuperLigii României. Bucureștenii s-au mișcat repede, iar Cîrjan i-a mulțumit antrenorului croat pentru tot ce a făcut pentru el:

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„Am fost șocat de plecarea lui Mister. Am fost dezamăgit. Un antrenor extraordinar, m-a ajutat enorm în acești doi ani. M-a făcut jucătorul care sunt astăzi și îi mulțumesc foarte mult pentru tot. (n.r. – Ți-a promis că te ia cu el?) Nu știu dacă mă ia cu el, știu că s-a vorbit foarte mult. Am aflat și eu de plecare direct din presă. Nu știu portugheză, dar mă gândesc că o să vorbim engleză (n.r. – cu noul antrenor). Nu știu ce se va întâmpla. Acum merg în vacanță. Eu o să mă operez luni. Am probleme cu nasul de foarte mult timp, iar la revenire voi fi ca nou”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

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