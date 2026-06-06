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„Te ia Zeljko Kopic cu el?”. Cătălin Cîrjan, șocat de decizia plecării antrenorului croat de la Dinamo. Ce a spus despre colaborarea cu Gică Hagi la națională: „Este idolul meu”

Cătălin Cîrjan, dezamăgit de plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Ce spune despre o posibilă plecare de la Dinamo și cum vede colaborarea cu Gică Hagi de la echipa națională
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
07.06.2026 | 00:27
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Cum a reacționat Cătălin Cîrjan la aflarea veștii că Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo. Foto: FANATIK
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Gică Hagi a convocat foarte mulți jucători la această acțiune a naționalei României, tocmai pentru a testa mai multe variante. O parte dintre jucătorii care au jucat cu Georgia nu au mai fost folosiți cu Țara Galilor, iar Cătălin Cîrjan a prins 26 de minute în finalul partidei de pe stadionul Steaua.

Cătălin Cîrjan, încântat că poate lucra la națională alături de idolul său, Gică Hagi

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai promițători jucători ai României pentru poziția de număr 10. În acest moment, el este căpitanul celor de la Dinamo, însă în viitor ar putea prinde un transfer mult mai bun. Chiar dacă nu a făcut un sezon perfect, faptul că Gică Hagi a dorit să vadă cât mai mulți jucători cu potențial la treabă a făcut ca el să se afle în lotul uriaș pentru cele două meciuri amicale.

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Deși nu a jucat decât 26 de minute, mijlocașul „câinilor” este recunoscător pentru zilele în care a lucrat alături de idolul său, Gică Hagi: „Mă bucur foarte mult că am jucat din nou pentru România. Este o mândrie de fiecare dată când intru pe teren. Sunt și mai bucuros că am câștigat în seara aceasta. Este o mândrie să fii antrenat de Gică Hagi. Îl știți foarte bine, este foarte pasionat. Suntem fericiți că-l avem. Mai știe și cu mingea, lucrurile astea nu se uită. În fiecare zi mă uit la dânsul cu admirație. Este un idol al meu și este cel mai mare jucător român din toate timpurile. Nu pot să spun că această victorie aduce liniște… avem niște meciuri foarte importante în toamnă. De-asta ne-am apucat de fotbal, să jucăm din trei în trei zile (n.r. – În Nations League). Trebuie să dăm totul pe teren”, a spus Cătălin Cîrjan la finalul meciului cu Țara Galilor.

Mijlocașul lui Dinamo a fost șocat de plecarea lui Zeljko Kopic. Cum a comentat numirea noului antrenor

Dinamo s-a despărțit brusc de Zeljko Kopic, antrenorul care i-a readus pe „câinii roșii” în fruntea SuperLigii României. Bucureștenii s-au mișcat repede, iar noul antrenor, Nuno Campos, a fost deja prezentat în „Ștefan cel Mare”. Cîrjan i-a mulțumit antrenorului croat pentru tot ce a făcut pentru el:

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„Am fost șocat de plecarea lui Mister. Am fost dezamăgit. Un antrenor extraordinar, m-a ajutat enorm în acești doi ani. M-a făcut jucătorul care sunt astăzi și îi mulțumesc foarte mult pentru tot. (n.r. – Ți-a promis că te ia cu el?) Nu știu dacă mă ia cu el, știu că s-a vorbit foarte mult. Am aflat și eu de plecare direct din presă. Nu știu portugheză, dar mă gândesc că o să vorbim engleză (n.r. – cu noul antrenor). Nu știu ce se va întâmpla. Acum merg în vacanță. Eu o să mă operez luni. Am probleme cu nasul de foarte mult timp, iar la revenire voi fi ca nou”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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