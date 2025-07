”Te invit undeva mișto!” Avocatul lui Călin Georgescu ar fi fost înregistrat de minora care susține că a fost agresată sexual

Avocatul lui Călin Georgescu este vizat de acuzații extrem de grave, după ce o minoră l-a reclamat pentru agresiune sexual. Potrivit informațiilor prezentate de Justițiarul din Berceni, tânăra l-ar fi înregistrat chiar în timpul unor discuții telefonice, probe care ar putea schimba complet cursul anchetei.

Ce dezvăluiri surprinzătoare aduce înregistrarea realizată de minora din cazul avocatului lui Călin Georgescu

Bogdan Petre, unul dintre avocații care au făcut parte din în dosarele sale penale, a ajuns marți seara la o secție de poliție din Ilfov, fiind bănuit că a încercat să inițieze o relație sexuală cu o minoră în vârstă de 15 ani.

Scandalul a izbucnit după ce influencerul Alexandru Costandachi, cunoscut online ca Justițiarul din Berceni, a apelat la poliție și a făcut cazul public. Potrivit acestuia, avocatul ar fi stabilit o întâlnire cu adolescenta, după ce ar fi abordat-o într-un centru comercial. Fata ar fi relatat detalii despre incident în fața anchetatorilor, în timp ce Bogdan Petre ar fi refuzat să ofere declarații în acest stadiu al cercetărilor.

În exclusivitate pentru FANATIK, Justițiarul din Berceni susține că minora care a depus plângerea la poliție l-a contactat inițial pentru a-l demasca pe bărbat, după ce a fost abordată într-un mall și convinsă cu insistență să iasă la o cafea. Deranjată probabil de insistențele bărbatului, tânăra ar fi decis să colaboreze cu Justițiarul pentru a strânge probe.

Cum a fost demascat avocatul lui Călin Georgescu? Planul pus la cale de minoră și Justițiarul din Berceni, pas cu pas

„Nu o cunoșteam dinainte, ea m-a contactat ca să îl demaște. Ea a fost abordată de acest individ în mall. Nu a lăsat-o în pace până nu a mers cu el la suc. Și a dat seama că poate fi un pericol atât pentru ea cât și pentru alte copile.

După ce a luat-o acest individ la cafenea, ea a dat mesaj prietenilor să vină să o ia. Au venit alături de sora ei. Ulterior ea a mai discutat cu el pentru că voia să îl expună pentru ceea ce este, adică un pericol.

Fata a avut microfon pe ea, individul a tras de ea să intre în mașină și atunci am intervenit noi. Minora a fost audiată, el a fost audiat, o să urmeze să fim noi audiați și să fie verificate de către poliție probele audio”, dezvăluit Justițiarul din Berceni, în exclusivitate, pentru FANATIK. În acest context, Justițiarul din Berceni aduce noi dovezi în cazul , apărătorul lui Călin Georgescu. Într-un , acesta a difuzat o înregistrare audio care, susține el, surprinde o conversație între minoră și avocat, după presupusa primă întâlnire inopinată.

Avocatul lui Călin Georgescu, prins într-o conversație suspectă cu minora care l-a reclamat? Ce se aude în înregistrarea difuzată de Justițiarul din Berceni

În înregistrare, avocatul o întreabă pe tânără despre supărarea surorii sale care a sosit pe nepusă masă la cafena, iar fata explică faptul că aceasta a fost șocată de prezența ei alături de avocatul în vârstă de 50 de ani. Discuția continuă pe un ton relaxat cu apărătorul lui Călin Georgescu care o invită la un nou date, la o terasă pe care acesta ar deține-o în centrul Bucureștiului: „Te invit undeva mișto. La mine acolo, în pasaj, este o super terasă mișto, nu e cu soare, cu nimic. Unde sunt alea cu caffe latte și narghilea.”

Minora ezită, invocând programul incert, însă avocatul insistă: „Ne vedem acolo, bem un suc. Chiar vreau să vorbesc cu tine.” La final, acesta adaugă cu un aer familiar: „Dacă ești liberă? Mă minți frumos! Ești liberă când vrei tu.”

Conținutul conversației ridică noi semne de întrebare în acest caz sensibil, iar înregistrarea a fost deja pusă la dispoziția autorităților, conform declarațiilor Justițiarului din Berceni.

Este avocatul Bogdan Mircea Petre victima unei înscenări?

Am încercat să îl contactăm pe avocatul Bogdan Mircea Petre pentru a ne oferi un punct de vedere referitor la aceste dovezi, însă până în acest moment nu am primit niciun răspuns.

Pentru FANATIK, acesta a oferit în urmă cu câteva ore o declarație în care neagă acuzațiile ce i se aduc, susținând că este, de fapt, o victimă a unei înscenări. Povestește cum a fost abordat pe stradă de o persoană care i-a cerut ajutorul, pentru ca mai apoi să fie prins într-o capcană și agresat fizic fără motiv.

„Eu nu am făcut nimic, eu sunt o victimă. Am fost abordat pe stradă de o anumită persoană care mi-a spus că are o problemă și că vrea să o ajut. După câteva zile am primit un mesaj pe WhatsApp să ne întâlnim într-un anumit loc, la o anumită oră.

Când am ajuns acolo au sărit pe mine. Am fost lovit și ținut împotriva voinței mele. Nu am atins pe nimeni. În secția de poliție erau doi indivizi cu camera și nu mă întrebau decât despre orientările sexuale ale unor clienți de-ai mei, sau dacă îmi fac confidențe”, a declarat avocatul, pentru FANATIK, în urmă cu câteva ore.