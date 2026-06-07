„Te iubesc, Pep!” Cine este femeia fotografiată sărutându-l pe Guardiola la o petrecere în club

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Prezentatoarea Natalie Pike i-a ajutat pe fanii echipei Manchester City să-și ia rămas bun de la Pep Guardiola, care a doborât numeroase recorduri la clubul englez. Cei doi au dezvoltat o prietenie strânsă după ce au discutat regulat pentru canalul TV al clubului.

Natalie Pike l-a îmbrățișat și sărutat pe Guardiola

Natalie, fost model pentru revista FHM, a realizat ultimul interviu cu Pep, pe 24 mai și a fost fotografiată alături de el a doua zi, la petrecerea de rămas bun organizată la arena Co-op Live. Acolo i-a transmis un mesaj în care îi spunea: „Te iubesc, Pep”.

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Ulterior, Natalie, în vârstă de 43 de ani, care lucrează și pentru BBC Radio Five, talkSPORT, DAZN și Race Day TV, a postat un videoclip pe Instagram îmbrățișându-se și sărutându-l în semn de sărbătoare.

Conform The Sun, ulterior, într-un mesaj pe Instagram referitor la succesul ei într-o ligă de fotbal virtual, ea a scris: „Te iubesc, Pep… Dar eu și fotbalul virtual suntem împreună pentru totdeauna”. Ea și Guardiola (55 de ani) — care se află în proces de finalizare a divorțului de Cristina Serra, soția și partenera sa de peste 30 de ani — au fost fotografiați de numeroase ori împreună pe rețelele de socializare.

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Prezentatoarea tv a făcut numeroase interviuri cu Pep

O sursă din cadrul clubului a declarat: „Natalie se ocupa de prezentări și realiza o mare parte din interviurile cu jucătorii și antrenorul. Au devenit prieteni„. Natalie, suporteră de-o viață a echipei City, s-a alăturat echipei de prezentatori a clubului în 2011 și este o prezență familiară în zilele de meci pe Etihad Stadium. Ea a intervievat o mulțime de jucători ai echipei City, legende și fani celebri.

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În fața unui stadion plin, după ultimul meci pe teren propriu al echipei, din acest sezon, acum două săptămâni, Natalie, emoționată, i-a spus în direct antrenorului: „Ceea ce ai făcut pentru clubul nostru de fotbal este de neprețuit. Manchesterul este albastru datorită ție, Pep”

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Cu doar o săptămână în urmă, ea a postat un scurt videoclip în care se învârtea veselă pe stema clubului City, alături de acesta: „Așa se simte viața când ai petrecut zece ani alături de cel mai mare antrenor din toate timpurile!”

Antrenorul i-a explicat de ce pleacă de la City

Și, la câteva zile după ce Pep a anunțat că pleacă, Natalie i-a spus co-prezentatorului Chris Sutton la Radio 5 Live: „Oh, Chris, nu știu cum o să reușesc să nu plâng din cauza lui Pep”. Mai târziu în emisiune, când discuția s-a îndreptat spre cine a fost cel mai bun antrenor din toate timpurile, ea a spus: „Pentru mine, evident, el este cel mai mare antrenor de fotbal din toate timpurile.”

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Vorbind despre motivele din spatele plecării lui Pep de la City, Sutton a întrebat-o pe Natalie dacă Pep i-a trimis un mesaj cu o explicație. Ea a răspuns: „Da, Chris, mi-a spus în față. Pleacă acum pentru că crede că a sosit momentul. Cred că fraza pe care mi-a spus-o a fost: E timpul să deschidem ferestrele și să lăsăm puțin aer să intre în club! Chiar nu cred în oamenii care caută teorii ale conspirației aici sau care chiar cred că fuge. Au trecut zece ani, zece ani incredibili, și pur și simplu a venit timpul sî lase pe altcineva”

Natalie a spus că interviul, de la sfârșitul sezonului, cu . Ea a adăugat că Guardiola are un „simț al umorului extraordinar” și că este fan Coldplay.

Britanica a divorțat în timpul pandemiei

Natalie, născută în Scoția, a fost co-prezentatoare la trei dintre paradele echipei cu ocazia câștigării titlului în Premier League și a participat, de asemenea, la petrecerea de Crăciun a clubului. Ea locuiește în Cheshire și a fost desemnată „High Street Honey of the Year” de revista FHM în 2004.

Prezentatoarea tv s-a despărțit de soțul ei, Jamie, în timpul pandemiei și a vorbit public despre suferința pe care i-a provocat-o destrămarea căsniciei. „Nu mai simțisem niciodată o singurătate sau o tristețe ca aceasta. Cred că, pentru oricine trece printr-un divorț, te-ai înconjura de prieteni și familie — ai ieși în oraș și te-ai îmbăta, și ai face lucruri pentru a-ți lua gândul de la asta. Dar nu am putut face nimic din toate astea pentru că eram în mijlocul carantinei. Eram la fundul prăpastiei, sincer, chiar la fundul prăpastiei”, a declarat pentru revista Brood.