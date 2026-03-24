„Te mai gândești la națională?” Alexandru Maxim, anunț uriaș chiar înainte de Turcia – România

Joi seară, naționala României își va juca ultima șansă la calificarea la Campionatul Mondial. „Tricolorii” merg la Istanbul pentru barajul cu Turcia. Alexandru Maxim (35 de ani), mijlocașul cu peste 50 de meciuri jucate la prima reprezentativă, le-a urat noroc elevilor lui Mircea Lucescu și a dat de înțeles că, în cazul în care ar fi chemat la lot, nu ar spune nu convocării.

Alexandru Maxim, unul dintre fotbaliștii români de succes care au jucat în Turcia

Alexandru Maxim a fost ani la rând un om de bază la echipa națională. Debutul și l-a făcut în anul 2012, într-un amical cu Elveția, câștigat de „tricolori” cu 1-0. De atunci, a adunat în total 56 de selecții și a reușit să înscrie 7 goluri. Ultimul meci în care a evoluat pentru „tricolori” a fost cel din 2022, cu Muntenegru, pe care naționala de seniori l-a pierdut cu 0-3.

De altfel, a ajuns la nu mai puțin de 210 apariții în Superliga. Alex Maxim este unul dintre puținii fotbaliști români care au evoluat pe Beșiktaș Park. Un sezon a jucat pentru echipa din Istanbul și cunoaște foarte bine arena pe care „tricolorii” vor evolua joi seară, la barajul pentru Cupa Mondială.

Ce spune Alex Maxim despre o posibilă revenire la echipa națională

Deși au trecut câțiva ani de când Alexandru Maxim a fost ultima oară convocat la naționala României, spune că ar veni cu inima deschisă la lot, în cazul în care s-ar considera că poate aduce un plus reprezentativei de seniori. În plus, fotbalistul le-a urat succes „tricolorilor” înainte de duelul cu Turcia de joi seară.

„ (N.r. Te mai gândești la echipa națională, ai vorbit cu cineva de acolo?) Da, mă gândesc, normal. Am mai repetat, orice jucător român activ se gândește și la echipa națională, atâta timp cât evoluează la un nivel bun. Nu am primit vreun semn, nu am discutat cu nimeni în ultima perioadă. Păstrez legătura cu jucătorii, îmi sunt prietenii. Focusul tuturor, al nostru și al celor care nu sunt implicați, este să venim cu energie pozitivă și să ajutăm echipa națională din afară. E clar că îmi doresc să evoluez cât mai mult la un nivel bun. Dacă va fi cazul să mă întorc, voi veni cu mare plăcere. Acum le țin pumnii și îmi doresc să câștige meciul cu Turcia”, a declarat Alex Maxim la

