„Te simți mai bine ca număr 10 la Dinamo?”. Cătălin Cîrjan a anunțat că va avea o discuție cu Zeljko Kopic: „La Arsenal așa am jucat”

. După o primă repriză foarte bună, „câinii” au slăbit turația și în actul secund au fost egalați. Ce spune Cătălin Cîrjan despre acest duel și despre poziția pe care evoluează sub „bagheta” lui Zeljko Kopic.

„Te simți mai bine ca număr 10 la Dinamo?”. Cătălin Cîrjan a răspuns fără ezitări

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cătălin Cîrjan a mărturisit că se simte mult mai bine pe poziția de număr 10 în teren, dar poate evolua și ca număr 8, așa cum se întâmplă în prezent. vizavi de rolul pe care îl are de îndeplinit la Dinamo.

„(n.r. – Te simți mai bine ca număr 10?) Eu cred că mă simt bine pe ambele posturi, și număr 8, dar și număr 10. La Arsenal, când eram mai mic, am jucat foarte mult număr 8. Număr 10, dacă primesc multe mingi între linii, cred că mă simt foarte bine și acolo.

Am făcut diferența și ca număr 8. Anul trecut am marcat 8 goluri, în anul ăsta am 2 goluri și 3 pase de gol. Nu am jucat acolo și nu știu dacă aș face mai bine. Eu mereu am fost număr 8 de când am ajuns la Dinamo.

„Voi avea o discuție cu mister! Cea mai mare calitate a mea este în ultimii 30 de metri”

Vorbesc foarte mult cu mister, am vorbit și anul trecut. Nu i-am spus că aș dori să fiu mai mult număr 10, am încredere foarte mare în ceea ce spune mister. Dacă nu era el, probabil că nu eram la nivelul acesta acum și am tot respectul pentru dânsul și îi mulțumesc pentru ce face pentru mine.

(n.r. – Dacă erai număr 10, puteai să ajuți echipa mult mai mult aseară?) Și pe final au fost foarte multe spații și am încercat să stau mai sus. A fost dificil, prima repriză am controlat-o, am avut posesia. În a doua repriză au venit peste noi, au avut posesia, am alergat foarte mult după minge. Să fiu sincer, nici nu mai aveam foarte multă energie, ne-au pasat foarte mult. Erau multe spații între linii, așa am simțit în teren și probabil că puteam să fac mult mai mult.

E clar că pot să joc și număr 10. Ca număr 8 am făcut un sezon foarte bun anul trecut. Nu doar eu, ci și echipa, iar anul acesta merge foarte bine. Cea mai mare calitate a mea este în ultimii 30 de metri, probabil voi avea o discuție cu mister după această emisiune”, a declarat Cătălin Cîrjan.