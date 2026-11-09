„Te simți vizat?” Șumudică comentează discursul cu care Pancu a făcut valuri: „Nu mi se pare normal. Atât îi spun!”

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Marius Șumudică a reacționat după declarațiile controversate ale lui Daniel Pancu despre „greaua moștenire” de la Rapid! Fostul antrenor al giuleștenilor a fost întrebat dacă se simte vizat de discursul actualului tehnician și a oferit un răspuns categoric. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a amintit că Rapid a realizat 13 transferuri și a pus sub semnul întrebării obiectivul stabilit pentru acest sezon. Cristi Balaj a încercat să explice ce ar fi putut să însemne, de fapt, mesajul lui Pancu, iar Șumudică a încheiat cu un apel direct către fostul său coleg.

Marius Șumudică, reacție după discursul lui Daniel Pancu despre „greaua moștenire” de la Rapid

au provocat o dezbatere aprinsă în fotbalul românesc. Referirea la „greaua moștenire” a ridicat semne de întrebare în privința persoanelor vizate de actualul antrenor al giuleștenilor. Marius Șumudică, unul dintre tehnicienii care au pregătit Rapid în ultimii ani, a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA dacă interpretează afirmațiile lui Pancu drept o critică la adresa foștilor antrenori. Șumudică a explicat că nu se simte vizat și că îi este greu să înțeleagă la ce anume s-a referit fostul său coleg.

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„Dacă oameni din presă, care sunteți mult mai bine pregătiți în a interpreta declarații, nu înțelegeți, eu ce să spun? N-am cum să dau un răspuns, pentru că nu înțeleg. Nu mă simt vizat, de ce? Ce să fac, să-i pregătesc echipa lui Pancu de acum doi ani pentru acum sau cum?”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu mi se pare normal!” Șumudică îi amintește lui Pancu de cele 13 transferuri făcute la Rapid

Marius Șumudică a atras atenția asupra schimbărilor importante produse în lotul Rapidului. Tehnicianul a subliniat că giuleștenii au adus 13 fotbaliști și că nu crede că Daniel Pancu ar fi acceptat aceste mutări fără să își exprime punctul de vedere. Din acest motiv, Șumudică nu consideră justificată o eventuală critică la adresa antrenorilor care au lucrat anterior la club.

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„Rapidul a făcut 13 transferuri. Nu cred că Pancu, cum îl cunoaștem noi, că a pus problema și la CFR că, dacă îi pleacă jucători, va pleca și el, a acceptat să fie aduși fără acordul lui. Nu cred că se referă la antrenorii dinainte. Nu mă simt vizat, nu simt nimic. Nici nu vreau să comentez. Îl respect mult, mi-a fost coleg, jucător. Nu mi se pare normal dacă declarația asta vizează antrenorii dinainte”, a spus Șumudică.

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Fostul tehnician a amintit că Rapid a avut mai mulți antrenori în ultimii ani, fiecare lucrând în condiții diferite și cu obiective sportive importante: „Noi, cei care am fost, am avut obiectiv calificarea în cupele europene. Acum, să ai ca obiectiv calificarea în play-off e ca și cum îi spui lui Dinamo, de exemplu, să scape de retrogradare. Chiar nu cred că se referă la antrenori și, dacă o face, este părerea lui. Nu intru într-o polemică cu Pancu, dar atât îi spun: el și conducerea clubului au adus 13 jucători și nu știu cu ce sunt vinovați Bergodi, Șumudică, Gâlcă, Mutu, cei care am fost în trecut. Sunt ferm convins că Rapid va încheia în primele trei”, a continuat antrenorul.

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Cristi Balaj a încercat să explice ce a vrut să spună Daniel Pancu prin „greaua moștenire”

Cristi Balaj a intervenit în discuție și a propus o altă interpretare a Fostul președinte al CFR Cluj consideră că actualul antrenor al Rapidului s-ar fi putut referi nu la activitatea predecesorilor, ci la mentalitatea și identitatea sportivă a echipei.

Balaj a amintit că Marius Șumudică a vorbit în repetate rânduri despre tradiția și resursele clubului giuleștean, dar și despre responsabilitatea pe care ar trebui să o simtă fotbaliștii atunci când îmbracă tricoul unei echipe cu o asemenea istorie.

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„Declarația ar avea sens dintr-un singur punct de vedere. Șumi spunea de multe ori că este impresionat de resursele clubului și încerca să lege istoria Rapidului de performanță. Când intri în stadion și vezi trofeele câștigate, ar trebui să simți că joci pentru un club important. Jucătorii au o responsabilitate și ar trebui să găsească o putere suplimentară în momentele-cheie ale jocului. Se pare că acel ceva nu există la Rapid. ADN-ul, atmosfera, sentimentul acela de echipă mare nu sunt suficient de puternice.

Este acel sentiment despre care vorbea și Șumi când a ajuns la CFR, când spunea că acolo simți atmosfera unui club mare. Doar în acest sens pot înțelege declarația lui Pancu. Încerc să înțeleg ce a vrut să spună. Pancu, dacă a fost adus la Rapid, a fost adus pentru modul în care antrenează și pentru rezultatele pe care le obține, nu neapărat pentru modul în care alege să se exprime”, a explicat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică nu este de acord că Rapid are probleme de organizare: „Nu-i lipsește nimic!”

Marius Șumudică a acceptat parțial interpretarea lui Cristi Balaj, dar a insistat că Rapid beneficiază în prezent de toate condițiile necesare pentru a obține rezultate importante. Acesta a explicat că problemele existente în trecut au fost, în mare parte, rezolvate. Șumudică a amintit de transferurile realizate, de stabilitatea financiară, de baza de pregătire și de schimbările din interiorul clubului.

„Sunt de acord într-o mare măsură, dar, în același timp, Rapidului nu-i lipsește nimic. Dacă în anii trecuți îi lipsea un ingredient, acum nu mai e așa. Publicul era împărțit, oamenii din club au fost îndepărtați, transferuri s-au făcut în număr de 13, banii sunt la zi, au bază de pregătire, deci Rapidului nu-i lipsește nimic”, a declarat Șumudică.

Antrenorul a precizat că nu pune la îndoială valoarea lui Daniel Pancu, însă consideră că actualul tehnician are suficiente argumente pentru a duce echipa pe podium.„Nu contest valoarea lui Pancu, sunt convins că-și dorește, dar se răsfață uneori și are capacitatea să ducă echipa pe podium”, a adăugat acesta.

Marius Șumudică a pus sub semnul întrebării obiectivul Rapidului: „Nouă ni se rezilia contractul!”

Unul dintre cele mai dure reproșuri ale lui Marius Șumudică a vizat diferența dintre obiectivele stabilite în trecut și cele din actualul sezon. Tehnicianul a susținut că foștilor antrenori ai Rapidului li se cerea calificarea în cupele europene, iar contractele puteau fi reziliate chiar și atunci când echipa se afla la mică distanță de locurile de play-off. În schimb, Șumudică este surprins că, într-un sezon în care clubul dispune de condiții mai bune, obiectivul invocat este doar accederea în primele șase locuri.

„Semnul meu de întrebare față de conducere este cum de ceilalți antrenori am avut obiectiv clasarea pe un loc european. Cum de am fost antrenori care, la finalul sezonului regulat, dacă eram la trei puncte de locul șase, ni se rezilia contractul, iar în acest an, care este unul benefic din toate punctele de vedere, se cere doar play-off?”, a întrebat retoric Marius Șumudică.

Mesajul lui Marius Șumudică pentru Daniel Pancu: „Va trebui să ducă Rapid în cupele europene!”

În final, Marius Șumudică i-a transmis un mesaj direct lui Daniel Pancu. Deși nu a fost de acord cu anumite aspecte ale discursului actualului antrenor, Șumudică a subliniat că are încredere în capacitatea acestuia de a obține performanțe. Mai mult, fostul tehnician al Rapidului este convins că Pancu își dorește nu doar calificarea în cupele europene, ci și câștigarea unui trofeu.

„Sunt ferm convins și îi transmit un mesaj lui Pancu, din experiența mea ca meciuri antrenate, să aibă încredere în el și să înțeleagă că are toate ingredientele și tot ce îi trebuie ca Rapid să meargă în Europa. Sunt ferm convins că Pancu va realiza lucrul ăsta și să nu credeți că în mintea lui Pancu nu există acea dorință de a câștiga un trofeu. Îl cunosc, e un învingător și va trebui să reușească. I-o spune un rapidist și îi spun public că va trebui să ducă Rapid în cupele europene”, a încheiat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.