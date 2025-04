„Te tentează o revenire la Rapid?”. Răspuns fără ocolișuri al lui Adrian Mutu: „Clubul are nevoie de echilibru”

, iar . Adrian Mutu a vorbit despre o posibilă revenire pe bancă.

„Te tentează o revenire la Rapid?”. Răspuns fără ocolișuri al lui Adrian Mutu

În cadrul „Don Mutu”, Adrian Mutu a declarat că nu vrea să răspundă la întrebarea vizavi de revenirea la Rapid. „Briliantul” a mărturisit că a avut parte de rezultate bune și de satisfacții în perioada petrecută în Giulești, însă în acest moment nu se pune problema instalării sale pe banca tehnică.

„(n.r. – Te-ar tenta o revenire în Giulești?) Nu vreau să răspund la această întrebare, pentru că o să creeze polemici. În semn de respect pentru club și pentru Marius Șumudică nu o să răspund la această întrebare, pentru că nu e frumos. Mă și gândeam că emisiunea o să pice joi, fix după acest meci.

Răspunsul meu acesta este, că din respect pentru club și Șumudică, nu voi răspunde la această întrebare, pentru că sunt solidar cu omologul meu, iar așa trebuie să fie toți antrenorii între ei.

Până acum am venit cu mare drag la fiecare emisiune, însă azi nu prea aveam tragere de inimă, pentru că sunt pus într-o situație ciudată. Acum trebuie să vorbesc despre un club la care am activat și am avut mari satisfacții. Statistica spune că am mers foarte bine cu Rapid.

„Rapid mi-a intrat în ADN! Acum nu există un factor echilibrant”

Acum sunt puțin în dificultate, pentru că nu vreau să creez speculații, polemici, nu vreau să pun presiune pe Șumudică sau pe Rapid. Rapid e un club la care țin, mă înțeleg bine cu domnul Șucu, cu Angelescu, chiar și cu Șumi. Vreau să fiu neutru, pentru că un club la care am activat trece printr-un moment greu.

Acest club mi-a intrat în ADN, pentru că am fost acolo și știu cum e. Am avut parte de puține tensiuni timp de 1 an și 8 luni la Rapid și nu mi-am imaginat vreodată că poate ajunge aici. Mi se pare că Rapid trăiește tot timpul între nuntă și înmormântare, nu există un echilibru al emoțiilor. Clubul acesta are nevoie de echilibru emoțional, iar acest lucru este oferit de persoanele care lucrează și antrenează aceste echipe.

Pe fondul unor nemulțumiri și a obiectivelor ratate, cred că s-a creat asta. Acum nu există un factor echilibrant, iar asta poți să o definești prin club, prin domnul Șucu și Angelescu care sunt patroni, ori prin antrenori, care poate oferi un anumit echilibru. Aici lucrurile scârțâie puțin și probabil că suporterii nu au nimic de care să se atașeze. O mare parte de vină le aparține ambelor părți”, a transmis Adrian Mutu.