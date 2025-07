„Te vezi căpitan?”. Tudor Băluță a răspuns direct înaintea primului meci pe „Ion Oblemenco” ca jucător al Universității Craiova

Oltenii speră să obțină prima victorie din noul sezon, după ce în runda inaugurală au ratat printre degete victoria la Arad. Tudor Băluță, noul mijlocaș al echipei din Bănie, a prefatat jocul și a spus câteva cuvinte despre adaptarea sa.

Universitatea Craiova, primul meci pe teren propriu din noul sezon

El speră să își pună rapid amprenta în jocul Universității Craiova și, de ce nu, la finalul sezonului să ridice împreună cu colegii săi un trofeu.

Mijlocașul central va juca primul său meci în fața fanilor Universității Craiova. Tudor Băluță a recunoscut că abia așteaptă meciul de pe Ion Oblemenco, pe care speră ca echipa să îl câștige pentru a ridica starea de spirit.

Tudor Băluță a vorbit despre adaptarea în Bănie

„I-am urmărit puțin în meciul cu Rapid din etapa trecută. Ce mi-a ieșit în evidență a fost agresivitatea cu care au jucat. Le-au pus probleme celor de la Rapid și sunt convins că vor să facă același lucru și cu noi mâine. Însă, ca de obicei, prefer să fiu focusat pe noi, pe ce avem noi de făcut, pe cum am pregătit meciul. Sunt convins că, dacă mâine suntem cu toții sută la sută pregătiți și aplicăm ceea ce am lucrat, nu doar în această săptămână, ci și în perioada de pregătire, putem lua cele trei puncte.

Eu, personal, mă simt foarte bine și în grup. Cred că avem un grup foarte bun, atât valoric, cât și numeric. Suntem mulți jucători pe fiecare post și asta nu poate decât să crească nivelul de competiție din cadrul echipei, dorința fiecărui jucător de a demonstra, de a arăta, de a juca, de a ajuta echipa. Eu mă simt foarte bine și am încredere foarte mare în echipa pe care o avem”, a spus mijlocașul.

„Pentru mine, sincer, n-am nevoie de banderolă pe braț pentru a-mi aduce aportul în echipă”

„(N.r. Ce înseamnă pentru tine numărul opt?) O responsabilitate, până la urmă. E un număr cu o istorie la acest club. Sincer, nu sunt o persoană care să țină foarte mult la numere. Am avut, sezonul trecut, douăzeci și unu, am avut la Farul numărul șase, am tot schimbat numere, dar sper să fie un număr cu noroc. Nu poți să zici că simți greutatea, cum am spus, e o responsabilitate. O bucurie, o mândrie să pot purta un număr care a fost purtat de atâtea legende ale Craiovei. Sper să avem rezultate bune ca echipă. Pentru mine asta mă interesează cel mai mult.

(N.r. Te vezi căpitan la Universitatea Craiova?) Pentru mine, sincer, n-am nevoie de banderolă pe braț pentru a-mi aduce aportul în echipă, și din punct de vedere… Din punctul meu de vedere, un căpitan trebuie să comunice cu echipa, trebuie să împingă pe toți de la spate și e un lucru pe care eu îl fac oricum, întotdeauna. Nu am nevoie să port banderola aia pe braț pentru a-mi cunoaște responsabilitățile din teren. Așa că, pentru mine, sincer, contează mai puțin”, a declarat Tudor Băluță, noul jucător al Universității Craiova, înainte de meciul cu FC Argeș.