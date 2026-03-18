Sport

„Te vezi revenind antrenor principal la FCSB?”. Mihai Pintilii și-a stabilit viitorul: „Asta am în cap”

Mihai Pintilii a fost întrebat direct dacă ar reveni ca antrenor principal la FCSB. Ce răspuns a dat fostul secund de la echipa roș-albastră
Gabriel-Alexandru Ioniță
18.03.2026 | 10:00
ULTIMA ORĂ
Mihai Pintilii pe vremea când încă era antrenor secund la FCSB. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Abia plecat de la FCSB, din postura de antrenor secund în staff-ul lui Elias Charalambous, Mihai Pintilii a transmis că i-a promis tehnicianului cipriot că va rămâne alături de el în acest rol, cel puțin în viitoarea sa aventură pe banca tehnică. Fostul internațional român deține în prezent licența A, astfel încât ar putea să fie principal la o echipă de Liga 2, dar pentru a activa la nivel de primă ligă are nevoie de licența PRO, iar în prezent urmează cursuri în acest sens.

Ce a spus Mihai Pintilii despre o revenire la FCSB ca antrenor principal

În acest context, el a fost întrebat dacă pe viitor, după ce va obține licența PRO, ar accepta să lucreze din nou cu Gigi Becali la FCSB, din rol de antrenor principal de acea dată. Iar Pintilii nu a exclus această variantă, dar a făcut mențiunea că s-ar putea să își dorească să aibă parte de libertate totală când vine vorba despre deciziile majore de ordin tehnico-tactic.

ADVERTISEMENT

Mihai Pintilii a îndeplinit la un moment dat funcția de antrenor principal la FCSB, neoficial, chiar înainte să fie adus Elias Charalambous la echipă. Atunci, Școala Federală de Antrenori s-a sesizat în mai multe rânduri cu privire la faptul că se încălca în mod flagrant, repetat, regulamentul aflat în vigoare. La acea vreme, Pintilii nu deținea niciun fel de licență de antrenor, iar în acte era trecut ca delegat al clubului, respectiv omul responsabil să comunice schimbările în timpul meciurilor.

„Nu știu. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să vedem ce ne rezervă viitorul. Poate o să-mi fie dor de nea Gigi, nu se știe niciodată. Clar aș vrea să am eu hățurile, să conduc eu volanul. Asta am în cap acum. Dar, deocamdată, nu am licența. O să vedem dacă merg la Liga 2 sau cu Elias”, a spus Mihai Pintilii în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Care este planul lui Mihai Pintilii pentru viitor

După cum s-a notat anterior, Mihai Pintilii a explicat că, cel mai probabil, pentru el urmează o nouă experiență ca secund al lui Elias Charalambous, în cazul în care cipriotul va avea parte de o nouă aventură pe banca tehnică în viitorul apropiat. În paralel, fostul mijlocaș defensiv își va finaliza cursurile pentru obținerea licenței PRO, iar din acel moment își va începe propriul drum în această meserie.

ADVERTISEMENT

„Eu nu pot (n.r. să preia o echipă de primă ligă), nu am licența PRO. I-am promis lui Elias că, dacă își va găsi echipă, voi merge cu el. Perioada asta, până îmi iau licența PRO. Cât va dura, un an, doi. Dacă își va găsi, voi merge cu el cu cea mai mare plăcere.

Dacă nu, la Liga 2 pot, cu mare drag. I-am promis că merg cu el și atunci… La Liga 2 mă văd principal, aș putea să merg și acum. Dar, dacă i-am promis, nu pot să fac chestia asta. A fost un om foarte bun cu noi și nu merită asta. Cu el e altă relație, e mult prea apropiat. Dacă mi-am dat cuvântul nu pot să-l trădez”, a mai spus Pintilii pentru sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!