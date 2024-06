Team-managerul Eduard Zelgin a fost dat afară de la FCU Craiova! Acuze grave ale lui Adrian Mititelu Jr.: „A influențat jucătorii să nu-și apere corect șansele!”. Exclusiv

Retrogradarea lui FCU Craiova în Liga 2 a fost marea surpriză pe care ne-a oferit-o fotbalul românesc în sezonul recent încheiat. Deși cu un lot extrem de valoros, și cu un buget probabil de play-off, formația patronată de Adrian Mititelu a terminat pe ultimul loc în SuperLiga, iar consecințele nu au întârziat să apară.

Adrian Mititelu continuă curățenia la FCU Craiova: l-a dat afară pe team-managerul Eduard Zelgin! Acuze grave de sabotaj

Adrian Mititelu nu a putut să treacă foarte ușor peste retrogradarea lui FCU Craiova în liga secundă și a început o A renunțat la mulți dintre jucătorii care aveau salarii mari, a dat afară și o parte dintre antrenori, iar acum a trecut și la o

Concret, patronul lui FCU Craiova a decis să-l pună pe liber și pe team-managerul Eduard Zelgin, fost ziarist, care ocupa această funcție la echipa olteană din luna iulie a anului 2022.

„FCU 1948 îi mulțumește lui Eduard Zelgin pentru activitatea depusă ca Team Manager în cadrul clubului”, este postarea seacă prin care clubul din Bănie anunța pe rețelele sociale despărțirea de fostul jurnalist.

Însă lucrurile de-abia acum se complică. Pentru că deși nu se pomenește nimic despre motivele despărțirii, familia Mititelu are destule să-i reproșeze lui Zelgin, la adresa căruia face niște acuzații absolut uluitoare.

„Am luat decizia de a ne despărți de Eduard Zelgin pentru că îl bănuim de niște lucruri necurate. Credem că a luat comisioane de la impresarii cu care a colaborat pentru a aduce jucători la FCU Craiova.

Părerea noastră este că a subminat autoritatea clubului. Îl bănuim că a influențat anumiți jucători pe care i-a adus să nu-și apere corect șansele, pentru ca prin retrogradarea noastră în Liga 2 aceștia să poată pleca liber de contract”, a declarat Adrian Mititelu Jr., fiul patronului de la FCU Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.

În același ton cu acuzele extrem de grave pe care le-a făcut Adrian Mititelu Jr. este și un comentariu postat pe Facebook-ul lui FCU Craiova postat la anunțul despărțirii de Eduard Zelgin. El îi aparține lui Gabriel Robert Tîrca, mai degrabă cunoscut sub numele de Gabi „Blondu”, unul dintre oamenii de încredere ai lui Adrian Mititelu.

„Dacă înceta acum un an colaborarea, azi eram în Liga 1”, a scris „Gabi Blondu” pe Facebook, iar bodyguardul lui Adrian Mititelu, sub userul Daniel Dnl, l-a completat: „Este prea târziu, pentru că am ajuns în B din cauza ta”.