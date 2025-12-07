Teama lui Ciprian Ciucu înainte de numărarea voturilor. Ce a descoperit în cabina de vot: „Îi rog pe oameni”

ADVERTISEMENT

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, trage un semnal de alarmă în urma unei descoperiri pe care a făcut-o când a mers în cabina de vot. Se teme că voturile pentru el ar putea fi anulate din cauza unei probleme de natură tehnică.

Ciprian Ciucu, preocupat de o descoperire făcută la buletinul de vot

Primarul sectorului 6 le cere tuturor observatorilor din partea PNL să fie foarte atenți la momentul numărării și contorizării voturilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. Edilul liberal a declarat, la un post de știri, că speră ca lucrurile să nu fie influențate de o situație pe care a sesizat-o chiar el.

Mai precis, Ciucu vorbește despre faptul că ștampila de vot pusă pe căsuța lui se impregnează pe verso, iar asta ar putea duce la interpretări, fie putând fi anulat, fie contorizat în dreptul persoanei care se afla pe spatele paginii. Potrivit ghidului oficial destinat membrilor birourilor electorale, realizat de AEP, nu ar avea de ce să își facă griji.

Primarul sectorului 6 n-ar avea de ce să își facă griji: „Pe verso se poate impregna pe o altă căsuță”

„Sunt probleme pe buletinele de vot. Vom da un mesaj după ora 21, când se încheie votul. Am depistat eu o problemă: pe verso se poate impregna pe o altă căsuță, la o altă candidată, cerneala. Îi rog pe oamenii care sunt atenți în secții să se uite la fiecare vot. Îi rog să se numere cu atenție și voturile pentru cine s-a retras”, a declarat Ciprian Ciucu, într-o intervenție în direct cu doar două ore înainte de închiderea secțiilor de vot.

Ciucu spune că despre situația cu cerneala buclucașă a aflat și de la alte persoane, care au remarcat același lucru. Totuși, ce spune regulamentul de care birourile electorale trebuie să țină cont la numărarea voturilor? Ei bine, chiar dacă cerneala se imprimă și pe verso, votul rămâne valabil.

„Votul exercitat la secția de votare din țară este valabil exprimat și în situația în care tușul se imprimă pe cealaltă pagină interioară ca urmare a plierii buletinului de vot purtând mențiunea TATOV și/sau tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii unde se află patrulaterul pe care a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”, scrie cât se poate de clar în ghidul oficial al celor de la AEP.