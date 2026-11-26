ADVERTISEMENT

Un episod savuros a avut loc înaintea duelului dintre Brighton și Universitatea Craiova din Conference League. Un comerciant englez a încercat să profite de prezența suporterilor olteni în Anglia, numai că a comis o greșeală care l-a costat scump. Acesta a imprimat pe fulare sigla echipei patronate de Adrian Mititelu, FCU Craivoa 1948.

Țeapa anului în Anglia! Un comerciant a pus sigla lui Mititelu pe fularele destinate fanilor olteni

Reporterii FANATIK au surprins un moment incredibil înaintea confruntării dintre Un englez a crezut că va da lovitura din punct de vedere financiar, însă socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.

ADVERTISEMENT

Comerciantul și-a făcut apariția într-un bar în care se aflau suporterii Universității Craiova, cu gândul de a le vinde acestora fulare. Numai că englezul nu cunoștea rivalitatea dintre cele două grupări din Bănie și a imprimat pe produsele sale sigla celor de la

Reacția oltenilor a fost una imediată. În momentul în care au observat ce le oferea comerciantul, fanii campioanei României l-au scos imediat din local, spre nedumerirea acestuia, care nu înțelegea motivul pentru care suporterii s-au înfuriat.

ADVERTISEMENT

Englezul a redus prețul la jumătate, dar nu a vândut niciun fular

Englezul nu s-a dat însă bătut și a încercat să își salveze afacerea. Acesta și-a întins marfa pe o bancă și a redus inclusiv prețul fularelor la jumătate, în speranța că va reuși să convingă măcar câțiva dintre suporterii olteni să cumpere.

ADVERTISEMENT

Totul a fost însă în zadar. Comerciantul nu a reușit să vândă nici măcar un fular. După ce a realizat că nu are nicio șansă să facă afaceri în zona respectivă, englezul și-a strâns marfa și a plecat către gară, acolo unde avea de gând să își încerce din nou norocul.