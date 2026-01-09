“Țeapa” de 75 de milioane de euro! Atacantul pentru care s-a plătit o sumă imensă a atins mingea de opt ori în ultimul meci al echipei sale

ADVERTISEMENT

Arsenal a crezut că va da lovitura prin transferul suedezului Viktor Gyokeres, care a avut cifre impresionante la Sporting Lisabona. El a ajuns în vară, la Londra, după ce marcase 97 de goluri în 102 de partide pentru portughezi. Plus alte 28 de pase de gol.

Gyokeres nu s-a întâlnit cu mingea timp de 29 de minute

“Tunarii” au plătit pentru el în jur de 75 de milioane de euro, bani care nu se justifică nici pe departe în evoluțiile fotbalistului de 25 de ani. Englezii au atras adesea atenția în privința prestațiilor sale modeste, dar ultimul meci pare să fi pus capăt răbdării.

În partida cu Liverpool, disputată aseară, Gyokeres a atins mingea doar de opt ori – una dintre aceste atingeri fiind lovitura de începere. Șapte dintre aceste atingeri au fost în prima repriză, iar între minutele 11 și 40, suedezul nu s-a întâlnit cu balonul.

El a fost înlocuit în minutul 64 și a primit murmurul tribune la ieșirea de pe teren. Fostul internațional, Gary Neville l-a criticat dur pe atacantul lui Arsenal, la Sky Sports. „Nu este o surpriză. Gyokeres nu a oferit nimic. El trebuie să facă mai mult. Lipsește din joc și ca execuții și ca implicare”, a spus fostul fotbalist al lui Manchester United.

N-a mai marcat de mai bine de două luni

. Două dintre aceste goluri au fost marcate împotriva lui Leeds în august, celelalte fiind marcate împotriva lui Nottingham Forest, Burnley și Everton.

Atacantul lui Arsenal a înscris încă două goluri în Liga Campionilor. Însă ultimul său gol, în orice competiție, a fost marcat pe 1 noiembrie. Adică acum mai bine de două luni. Poziția sa în echipă pare fi amenințată de Gabriel Jesus, care a revenit recent după o accidentare de lungă durată. În plus, și neamțul Kai Havertz este aproape întoarcerea pe teren.

Alexander Isak, altă păcăleală de milioane de euro

Deși nu a trecut de Liverpool, Arsenal rămâne lider în Premier League. Echipa din Londra are 49 de puncta, cu șase mai mult decât Manchester City, care s-a împiedicat pe teren propriu, scor 1-1 cu Brighton. Pe locul trei, la egalitate cu City, este Aston Villa, care are un sezon foarte bun.

Cazul lui Gyokeres nu este singular în această ediție de Premier League.