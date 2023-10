Țeapă de peste jumătate de milion de euro?! Jucătorul tras pe linie moartă la Universitatea Craiova

Alexandru Ișfan a ajuns la Universitatea Craiova la începutul anului 2023 de la FC Argeș, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acea vreme. Transferat pentru peste jumătate de milion de euro din Trivale, mijlocașul nu s-a impus la formația din Bănie și chiar este din ce în ce mai folosit la trupa lui Corneliu Papură.

Alexandru Ișfan, tras pe linie moartă la Universitatea Craiova. Țeapă de 650.000 de euro?!

Transferul „perlei” din Trivale la se anunța a fi o adevărată lovitură pentru lupta la titlul de campioană din sezonul 2022-2023, dar și pentru următoarele ediții din SuperLiga. Alex Ișfan era printre cei mai promițători tineri jucători din campionat, dar și component de bază la echipa națională U21.

De-a lungul timpului a mai fost curtat și de FCSB, însă în cele din urmă Alex Ișfan a ales să semneze cu Universitatea Craiova. Mijlocașul s-a bucurat de șanse din partea lui Eugen Neagoe în a doua parte a sezonului trecut, însă acesta a reușit doar o pasă de gol în eșecul cu Farul Constanța, scor 2-1.

Șansele din partea tehnicienilor „alb-albaștrilor” au venit în continuare și în acest sezon, fiind folosit atât de Eugen Neagoe, dar și Laurențiu Reghecampf până la un anumit punct. Alex Ișfan a fost tras pe linie moartă la Universitatea Craiova, fiind lăsat pe banca de rezerve în ultimele șase etape din campionat.

nu l-a folosit pe Alex Ișfan în SuperLiga, fiind rezervă neutilizată în partidele cu FC Botoșani și FC Voluntari, iar la deplasarea cu U Cluj a fost lăsat în afara lotului. Totuși, acesta a bifat minute în debutul dezastros al „alb-albaștrilor” în grupele Cupei României Betano.

Alex Ișfan a fost în primul „11” al Universității Craiova cu CS Tunari, atunci când mai multe staruri ale Universității Craiova au fost lăsate acasă. Din lotul „alb-albaștrilor” au lipsit Marian Danciu, Andrei Ivan, Alex Mitriță și Nicușor Bancu, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Succesul categoric cu UTA Arad este ultima apariție a lui Alex Ișfan în SuperLiga

Alex Ișfan are șase apariții în tricoul Universității Craiova din acest sezon, iar în patru dintre acestea a fost trimis încă din primul minut în teren. Pentru mijlocașul „alb-albaștrilor” ultima apariție în SuperLiga este împotriva celor de la UTA Arad pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Alex Ișfan a profitat și de accidentarea lui Alex Mitriță la acea vreme, iar Laurențiu Reghecampf l-a trimis pe Andrei Ivan pe postul său de bază de la Universitatea Craiova. Astfel, mijlocașul crescut de CS Mioveni a reușit să își facă un loc în primul „11” al formației din Bănie.

După o repriză cu doar un gol marcat în poarta arădenilor și cu elevii lui Mircea Rednic motivați să înscrie pe „Ion Oblemenco”, Laurențiu Reghecampf s-a simțit nevoit să mute în ofensivă. Acesta l-a înlocuit pe Alex Ișfan cu George Cîmpanu, cedat între timp la U Cluj, în minutul 54.

Alex Ișfan a avut planuri mărețe după transferul la Craiova: „Să fac pasul la prima reprezentativă”

Pasul la Universitatea Craiova l-a făcut pe Alex Ișfan să spere la titlul de campion și echipa națională a României. Acesta își dorea să facă cât mai repede pasul la selecționată lui Edi Iordănescu, care se luptă pentru un loc la EURO 2024 în acest moment.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea. Referitor la cum mă simt știind că am fost dorit, pentru că au fost discuții de mai mult de doi ani, iar acum mă bucur că s-au concretizat și am semnat, sunt foarte fericit. Am câțiva prieteni cu care mă știu de ceva timp, care au trecut pe la club.

Mă știam cu băieții de la U21, Screciu, Markovic, Cîmpanu, Baiaram și Florescu care este la mine din oraș, ne știm de mici. Cu Dan Nistor mă știm, iar cu restul băieților mă știu din campionat. Odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova trebuie să trec cât mai repede, iar să fac pasul la prima reprezentativă a României este un obiectiv al meu”, spunea Alex Ișfan.

23 de ani are Alexandru Ișfan

3 ani mai are mijlocașul contract cu U Craiova