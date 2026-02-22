Țeapa enormă pe care și-a luat-o Cristi Borcea. Milionarul a investit 6 milioane de euro într-o afacere din care credea că va câștiga bani mulți

ADVERTISEMENT

Are o avere impresionantă și afaceri de succes, dar asta nu l-a scutit de o țeapă enormă. Cristi Borcea a băgat 6 milioane de euro într-un business care a ajuns să-l dezamăgească total la ora actuală. Despre ce este vorba.

Cristi Borcea, păcălit să investească într-o afacere inedită

Cristi Borcea este un om de afaceri care a reușit să se impună în România încă din anul 1990. A știut unde să-și bage banii, în prezent fostul șef de la Dinamo fiind un om cu venituri considerabile în conturile bancare.

Averea lui se ridică în jurul sumei de 100 de milioane de euro, deși multe afaceri nu mai sunt pe numele său. de la unul dintre cei mai potenți români.

Are foarte mulți prieteni în preajma sa, însă a avut parte și de neplăceri după ce a fost îndrumat să investească în Dubai. A cumpărat mai multe locuințe pentru care a scos din buzunar suma de 6 milioane de euro.

Credea că se va îmbogăți peste noapte de pe urma acestora pentru că le-a dat în chirie, doar că situația este cu totul alta. În momentul de față, nu are un profit semnificativ, așa cum se aștepta la semnarea actelor.

„Am luat 4 apartamente. Am investit 6 milioane (n.r. de euro) în Dubai. Acum trei ani. Printr-un antreprenor român. Ne-a zis «Domne, se dublează, se…»”, a spus Cristi Borcea, în podcastul moderat de Victor Vrînceanu, conform .

Cristi Borcea: ”E mai prost decât în București”

„Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat.

Cât e în chirii? «În chirii o să fie 10-15%…». 2% îți rămân. Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești.

Așa zic toți: «Domne’, ia în Dubai, că e senzațional». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum.

Și când vrei să le dai (n.r. să vinzi apartamente) nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, a adăugat Cristi Borcea, mai arată sursa citată. Celebrul om de afaceri are .

La începutul lui 2026 a fost amendat și a rămas fără permis de conducere după ce a depășit viteza legală. Cu toate acestea, a deschis un proces prin care cere să i se facă dreptate. Soțul Valentinei Pelinel a fost oprit de oamenii legii pe raza județului Prahova.