Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”

Tot mai mulți români povestesc experiențe neplăcute după ce au mers să își ridice coletele din punctele de livrare automate și au găsit sertarele goale, deși comenzile apăreau ca fiind livrate. Autoritățile explică cine răspunde în astfel de cazuri și ce pași trebuie urmați.

Cum e posibil să primești un cod de ridicare, dar sertarul Easybox să fie gol?

FANATIK a aflat despre cazul unei tinere de 29 de ani din București, care a trecut printr-o experiență neplăcută după ce a comandat o cărticică pentru fiica sa de 3 ani prin platforma eMAG. Produsul, vândut de un distribuitor extern, a fost plătit online, iar clienta a urmărit pas cu pas traseul coletului, până în momentul în care a primit codul de ridicare de la Easybox.

Plină de entuziasm, a mers împreună cu cea mică la punctul de livrare Sameday pentru a ridica mult așteptatul pachet. În momentul în care a introdus parola de acces și sertarul s-a deschis, a avut parte de o surpriză amară: nu exista niciun colet înăuntru.

„Își dorea fiica mea, Maria, o carte. Zilnic îmi spunea de ea. Am dat comandă pe eMAG, aseară a ajuns la Easybox, când am deschis sertarul, gol. Niciun pachet în el, nicio carte.

M-am dus și cu cea mică, mi s-a rupt inima când am plecat acasă, cu ea de mână, fără nimic. Aici nu e vorba de bani. E o carticică de 15 lei”, a declarat, pentru FANATIK, o tânără după ce a găsit căsuța de la Easybox goală.

Cine răspunde când coletul lipsește?

Femeia susține că a încercat să ia legătura atât cu platforma de unde a comandat produsul, cât și cu firma de curierat, însă până în prezent nu a primit un răspuns clar privind situația comenzii. Potrivit acesteia, în contul personal apare că pachetul a fost livrat și ridicat, deși sertarul era gol.

„Le-am scris și mi-au comunicat că vor lua legătura cu mine după ce vor face o cercetare. Acum apare în cont comanda livrată, ridicată, și eu nu primesc niciun semn de nicăieri.

Mă întreb, doar, cum să bagi un cod și să închizi sertarul, fără să pui produsul? Repet, nu-mi pasă de suma pierdută. E vorba că îți aștepți produsul oricâți bani dai pe el și îți iei țepă”, a mai explicat aceasta, pentru FANATIK.

Ține de Protecția Consumatorului sau este caz penal?

În urma sesizării, FANATIK a demarat o anchetă pentru a afla cine poartă responsabilitatea în astfel de situații, discutând cu reprezentanți ai și ai Inspectoratului General al Poliției Române. Aceștia au explicat că, în funcție de circumstanțe, problema poate fi încadrată fie la neglijență în procesul de livrare, fie la furt. Situație ce intră în competența Poliției.

„În primul rând ar trebui să facă reclamație. Dacă era un pachet, dar nu avea produsul comandat, problema era în proporție mare a celui care a făcut pachetul respectiv și l-a trimis. Nu avea treabă firma de curierat sau curierul. Ei doar prestează pentru respectivul comerciant.

În cazul pe care mi-l prezentați, unde nu era nimic în cutia de livrare, atunci este vina exclusiv a curierului. În această speță, nu mai este neapărat o problemă de protecție a consumatorului, ci este o problemă de înșelăciune și o problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”, a explicat Sorin Mierlea, Președintele InfoCons – Protecția Consumatorilor, pentru FANATIK.

Este vorba de o neglijență sau de un furt?

Reprezentantul Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Bogdan Ghebaur, a precizat că este esențial ca în astfel de situații să fie verificat întreg traseul comenzii, de la expedierea de către comerciant până la livrarea de către curier. Potrivit acestuia, incidentul ar putea fi rezultatul unei neglijențe sau al unei gestionări defectuoase a livrării, însă nu este exclusă nici ipoteza unui furt.

„În primul rând ar trebui să vadă răspunsul de la eMAG. Dacă firma a livrat, că ei au o evidență. Știu dacă au ambalat și pregătit produsul pentru expediere. Mai departe l-a preluat firma de curierat, apoi poate că la curier a fost o problemă. Curierul poate nu l-a depus, adică aici poate nu vorbim de o țeapă, putem vorbi de un furt, dacă așa stau lucrurile.

Fiind prejudiciul mic nu putem vorbi de o țeapă sau un mod de operare. Putem vorbi de o posibilă neglijență sau de o intenție rea a livratorului. Cred mai mult că a fost un mod defectuos de gestionare a comenzilor”, a menționat purtătorul de cuvânt de la IGPR, pentru FANATIK.

Au mai existat și alte plângeri la adresa eMAG și Sameday?

Un alt client a semnalat probleme similare la ridicarea . Acesta a declarat pe că aștepta să ridice un cadou comandat pentru prietena sa. La sosire, după ce a introdus codul de ridicare, sertarul era gol, iar încercările de a contacta serviciul de relații cu clienții nu au oferit soluții.

Reprezentanții platformei eMAG nu i-au furnizat nicio opțiune de asistență imediată, iar serviciul Sameday era disponibil doar în timpul programului de lucru, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

„Eram atât de fericit că a ajuns cadoul pentru prietena mea chiar într-o vineri seară. Alerg până la Easybox prin ploaie, bag codul și se deschide sertarul… Gol… Customer service? eMAG – nu am nici o opțiune. Singura speranță – Sameday dar customer service este disponibil doar L-V de la 9 la 17.

Știu că e ”1st world problems”… Dar sunt puțin dezamăgit și aș vrea să știu dacă sunt singurul care a trecut prin situația asta”, este comentariul unui alt client care a trecut printr-o situație similară cu cea prezentată mai sus.

Un alt internaut a relatat că a trecut printr-o situație asemănătoare, însă a reușit să își rezolve problema după ce a contactat serviciul de asistență al platformei.

„Eu am pățit anul asta chiar cu o carte comandata de pe eMAG. Le-am dat mail celor de la eMag și le-am explicat situația și mi-au expediat coletul pana la urma”, a scris un utilizator al site-ului mai sus menționat.

Tot mai mulți clienții rămân fără comenzi: cine răspunde pentru coletele dispărute?

De asemenea, o poveste asemănătoare a fost semnalată în ianuarie 2024, când un băcăuan a reclamat că nu a primit produsul comandat de pe eMAG și nici nu i s-au returnat banii plătiți. Mihai fusese informat că va putea ridica comanda de la Easybox pe 9 ianuarie 2024. După ce a achitat produsul și sertarul automat s-a deschis, a constatat cu surprindere că coletul lipsea cu desăvârșire.

„Am sunat la Sameday, firma care se ocupă de easybox și mi-au transmis că vor verifica și vor trimite coletul prin curier, cerându-mi adresa. După aceea nu am mai auzit nimic de la ei. I-am mai sunat după 3 zile și mi-au zis că fac verificări”, a povestit păgubitul conform .

Mihai a mai explicat dificultățile întâmpinate în încercarea de a contacta serviciul de relații cu clienții: „Au scos posibilitatea de a-i suna sau trimite email. Există un chat online, însă situația mea nu există în meniuri. Am luat legătura pe messenger, unde înainte îți răspundeau operatorii însă nici aici nu am primit un răspuns de 6 zile. Voi face plângere la Poliție, nu am altă alternativă”.

FANATIK a încercat să obțină punctul de vedere al reprezentanților eMAG și Sameday, însă până în momentul publicării articolului nu a primit niciun răspuns oficial. Am luam legătura telefonic cu un coordonator PR, i-am comunicat numărul de livrare, iar acesta a precizat că va demara o anchetă, însă fără niciun rezultat până acum.