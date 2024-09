Țeapa luată de o familie de români care a plătit bani buni pentru o vacanță în Turcia: ”În urma lor insectele dansau”

Țeapa luată de o care a plătit bani buni pentru o vacanță în Turcia. Turiștii au dezvăluit pățania prin care au trecut pe un forum dedicat sejururilor pe cont propriu, unde au lăsat și câteva imagini.

Înșelăciunea de care a avut parte o familie de români în concediu, în . Au achitat bani frumoși, dar au dat peste insecte. Sejurul lor s-a transformat într-o goană după gândaci și fluturi, cu toate că au schimbat camera de hotel.

Turiștii români s-au plâns de mizeria peste care au dat la un hotel situat la lagune. Locația are 5 stele pe site-urile de specialitate. Vizitatorii au trebuit să doarmă în lenjerii de pat cu pete, care atunci când erau schimbate erau la fel.

În plus, călătorii din România s-au lovit de răutatea angajaților care nu au luat deloc măsuri, mai ales că erau însoțiți de un copil mic. Au scos bani mulți din buzunar pentru acest hotel din Turcia, dar au avut numai neplăceri.

„Kaya Palazzo, un hotel mizerabil. Am luat cazare superioară la lagune, o grămadă de bani și mizerie. Am călătorit cu fetița de un an. Insecte, murdărie, pete de sânge pe lenjerie și nimeni nu făcea nimic”, a scris turista pe Internet, notează .

Hotel de 5 stele din Turcia, dar condiții mizerabile

„Teoretic făceau curățenie în fiecare zi, schimbau lenjeria pătată cu alta tot pătată. Am omorât 3 păianjeni ce se plimbau pe noptieră, iar după ce am făcut scandal mi s-a schimbat camera cu una în care erau fluturi.

Scandal din nou, iar când am ajuns în cameră, femeile ce făceau curățenie tocmai plecau, dar în urma lor insectele dansau. Explicația a fost că stau la lagune și e natura. Toți râdeau în față și nu făceau nimic.

Punctul forte a fost doar mâncarea, care într-adevăr a fost foarte bună. În rest… dezgustător”, a mai dezvăluit turista româncă despre experiența trăită într-un hotel de 5 stele din Turcia.

Cu această ocazie femeia a postat și o serie de fotografii cu mizeria de la cazare, dar și cu insectele pe care a trebuit să le omoare în cameră. Internauții au reacționat instant, mulți fiind de părere că ar fi putut să găsească un hotel mult mai decent.

Pe de altă parte, au fost și oameni care au fost de aceeași părere cu turista dezamăgită. Aceștia au dezvăluit că rețeaua care deține hotelul din Turcia a fost una deplorabilă anul acesta, motiv pentru care mulți și-au îndreptat atenția spre alte locații.