Țeapa pe care a luat-o Corina Caragea într-una dintre cele mai populare destinații turistice: “Cazarea, mâncarea, serviciile mi s-au părut foarte slabe”

Corina Caragea a vorbit despre țeapa pe care a luat-o într-una dintre cele mai populare destinații turistice din lume. Prezentatoarea știrilor din sport nu a avut parte de o vacanță așa cum și-ar fi dorit.

Țeapa luată de Corina Caragea după ce a fost într-una dintre cele mai populare destinații turistice

Atunci când au de gând să plece în vacanță într-o destinație exotică, mulți români aleg să meargă în Maldive. Insulele sunt recunoscute pentru plajele cu apă turcoaz, iar cei mai mulți turiști au experiențe pozitive acolo.

ADVERTISEMENT

Multe vedete și-au făcut vacanțele în Maldive, printre care și . Vedeta nu a avut parte, însă, de un sejur așa cum și-ar fi dorit.

Încă de când a ajuns, aceasta a prins numai vreme ploioasă. În plus, a fost cazată într-o cameră pe apă, cu o scară care ajunge direct în ocean, iar pe dedesubt mai trec rechini, lucru care a speriat-o pe știristă.

ADVERTISEMENT

Locul de cazare ales nu a fost, însă, conform așteptărilor. Mobila era veche, toaleta stricată, iar perdeaua de la cadă nu a fost schimbată de mult timp.

“Plouă fără încetare de când am venit. Sunt într-o cameră pe apă, din baie am scară direct în ocean, pe dedesubt trece din când în când un rechin. De două nopți nu dorm de spaima.

ADVERTISEMENT

Aud valurile cum lovesc cu putere, mă uit la vestele de salvare așezate pe dulapul de haine. Pe ele le-am văzut primele de cum am intrat. Dulapul pare de o vârstă cu mine, ca toată mobila din această cameră.

Perdeaua de la cadă, îngălbenită de vreme, toaleta stricată, două prize care merg doar uneori, o cutie goală de chipsuri incluse în preț, frigiderul și aerul condiționat huruie cu putere, iar în baie…un crab mișună spre cadă.

ADVERTISEMENT

Nu sunt in 1974 într-o stațiune, la o pensiune de două margarete. Sunt in Maldive, ați uitat? Dar să vă spun cum e de fapt în Paradis”, a povestit vedeta de televiziune pe .

Corina Caragea nu crede că va reveni în Maldive

După această experiență neplăcută, vedeta nu știe dacă mai vrea să revină vreodată în Maldive. Nu a fost nici prima dată atrasă de această destinație, însă a vrut să vadă cum va fi pentru ea un astfel de sejur, din moment ce este un loc foarte popular.

“Eu în Maldive a doua oară nu știu dacă mai vin. Nici prima nu a fost vreodată în plan, pur și simplu nu m-a atras, îmi părea o destinație seacă, goală, dar am zis că merită sa încerc, sunt totuși norocoasă să pot ajunge acolo”, a continuat Corina Caragea.

Vremea nu a fost bună pentru o bună parte din vacanța vedetei. Condițiile de cazare, mâncarea și serviciile nu au impresionat-o pe prezentatoare, ba chiar a fost dezamăgită de ceea ce a găsit acolo.

De-a lungul timpului, în multe locuri, însă vacanța în Maldive a dezamăgit-o. În opinia vedetei, Bali și Thailanda sunt opțiuni mult mai bune, prin comparație.

“Visez noaptea că Oceanul Indian vine peste mine în cameră, nu am văzut soarele până acum, iar banii din munca mea se duc, cu fiecare zi care trece, pe apa… Maldivelor. Țeapă mai mare ca această vacanță nu am luat. Și nu mă refer la vreme. Aici am avut ghinion.

Doar că Instagramul… nu e toată realitatea. Ce am plătit nu are nicio legătură cu ce am găsit aici. Condițiile de cazare, mâncarea, ospitalitatea, serviciile aici mi s-au părut foarte slabe. Mult sub standardul de 5 stele.

Mă bucur că am venit abia acum, după 20 de ani de călătorit prin lume, în Maldive, ca să am termen de comparație.

Bali și Thailanda sunt mult peste Maldive din acest punct de vedere și cu mai puțini bani. Această destinație ‘de lux’ nu este deloc așa, cel puțin pe insula pe care am nimerit eu”, a mai scris prezentatoarea.

Ce a spus Corina Caragea despre prețurile din Maldive

Pentru activitățile pe care le putea face pe insulă, prețurile au fost foarte mari. O excursie de 2 ore pentru snorkeling are prețul de 158 de dolari. Pentru închirierea un jetski, timp de 15 minute, prețul de 116 dolari.

Un video de un minut cu drona costă 420 de dolari, iar 10 poze 320 de dolari. O pizza poate costa până la 46 de euro, iar un masaj 160 de dolari pentru o oră.

Înainte de a venit în Maldive, vedeta s-a interesat foarte bine de opțiunile de cazare. Realitatea nu a fost, însă, la fel ca în postările din mediul online, cel puțin în cazul Corinei Caragea.

A prins, totuși, câteva ore cu soare, după cum se poate vedea și din postările publicate pe rețelele de socializare. Deși nu a avut o experiență foarte bună, vedeta recunoaște că plajele sunt superbe atâta timp cât vremea este frumoasă.