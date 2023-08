Țeapa pe care a luat-o un român care și-a luat mașină la mâna a doua din Germania: “Nu a arătat ca fiind furată”

Un bărbat din județul Alba, pe nume Cătălin Ionuț J., a fost păgubit cu suma de 15.000 de euro în urma unei escrocherii cu mașini furate. Totul a început când acesta a găsit o mașină de vânzare pe un site din Germania, pe data de 19 iulie 2023. După câteva zile de încercări, bărbatul a reușit să ia legătura cu vânzătorul și a negociat achiziționarea mașinii.

Din păcate, situația a luat și a fost contactat de vânzătorul presupusei mașini, care i-a comunicat că aceasta a fost transportată în Belgia, deoarece soțul ei a întâmpinat probleme cu mașina personală și a mers cu mașina respectivă la locul de muncă. Fără să-și dea seama că a căzut în capcana escrocilor, Cătălin a călătorit și în Belgia pentru a vedea mașina.

În momentul în care a ajuns la adresa indicată, a negociat cu un individ care i-a arătat acte ce păreau autentice, inclusiv un buletin și un ecuson cu numele Robert Schulz. S-a convenit un preț de 13.800 de euro pentru mașină, iar Cătălin a cumpărat-o fără să bănuiască că ar putea fi furată.

“Pe data de 19.07.2023 am găsit o mașină pe Koblenz de vânzare. A, sunat câteva zile la aceasta mașină dar nu mi-a răspuns nimeni pâna în data de 22.07.2023!

Am luat legătura cu acea persoană, am vorbit despre mașina, am negociat, am făcut un termen pe când aș putea ajunge.

Am zburat cu avionul în data de 24.07.2023, a venit un fin de al tatalui meu să mă ia de la aeroport apoi am plecat de la Dortmund spre Koblenz, pe drum aproape de Koln am sunat doamna respectivă să îmi trimită locația exactă ca sa ajung la mașină”, a precizat bărbatul pentru

Mașina a fost furată

Drama acestuia a început în momentul în care a încercat să-și înmatriculeze mașina la primărie și a fost însoțit de poliție la birou. A fost informat că mașina are numere false și a fost confiscată de autorități. Ulterior, s-a descoperit că , iar autoritățile din Belgia și Germania nu au reușit să identifice acest lucru.

Cătălin speră că autorii acestei înșelăciuni vor fi identificați, iar el să-și poată recupera banii. Între timp, a apărut și o postare pe Facebook a unui alt bărbat care afirmă că a fost furată mașina lui din fața casei.

Incidentul atrage atenția asupra riscurilor asociate achiziționării de mașini din surse necunoscute și îndeamnă publicul să fie extrem de atent în astfel de tranzacții pentru a evita asemenea escrocherii.