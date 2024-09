Țeapa pe care românii o dau din ce în ce mai des în Turcia. Turiștii veniți în vacanță s-au săturat

Țeapa pe care românii o dau din ce în ce mai des în Turcia i-a făcut pe mulți să se sature de concedii în această țară. Ce se întâmplă și care sunt nemulțumirile turiștilor? Toată lumea pare că trece prin același calvar.

Turcia, Grecia, dar și Bulgaria sunt țările pe care românii le frecventează cel mai des când vine vorba de vacanțe. , iar dincolo de asta sunt și aproape de România.

În ultimii ani însă, nu puține au fost situațiile neplăcute prin care au trecut numeroși români. , în timp ce alții nici măcar nu s-au putut bucura de locul de cazare achitat.

Iată însă că acum, alte probleme apar în peisaj. Țeapa pe care românii o dau din ce în ce mai des în Turcia poate te-a atras și pe tine la prima vedere, însă nu ți-ai dat seama decât după ce ai ajuns acasă.

O femeie, spre exemplu, a povestit ce a pățit și se pare că nu este singura. Aceasta a fost în Antalya și recunoaște că a fost păcălită să cumpere produse contrafăcute. Mai mult de atât, chiar o româncă ar fi convins-o să facă asta.

Ce a pățit o româncă

Cât despre ghizii care trebuiau să-i dea recomandări, aceștia nu au vrut să o ajute să își recupereze banii. Postarea femeii a ajuns virală pe un grup de Facebook dedicat românilor care își petrec vacanțele în Antalya și se pare că nu este singura.

„Am achiziționat un sejur prin agenție. Aceasta ne-a recomandat o excursie la o fabrică de haine din piele și blană. Problema este că acolo ne-a întâmpinat o doamnă Ildiko, din Turda, care a încercat disperată să ne vândă produse, culmea a și reușit… la supra preț.

Abia după ce am achitat și am ajuns la hotel am citit pe internet că acea fabrică, Feron, sunt scammeri. Că de fapt nici nu au fabrică, ci doar un magazin, că vând produse de slabă calitate la mii de euro.

Și atunci am observat că nu aveam factură, certificat de garanție de mâna, fără certificat de autenticitate sau ceva unde să scrie tipurile de materiale/mod de întreținere, nimic, dar și că Ildiko în social media are alt nume. În plus, geaca de iarnă am cerut să fie modificată pentru că îmi este mare și nu o pot purta. Cât timp ne uităm prin magazin, crezând că modifică geaca, ei au împachetat-o și au lăsat-o așa”, a scris femeia.

Țeapa pe care românii o dau din ce în ce mai des în Turcia pare a fi susținută în spate și de ghizi. Românca spune că a vrut să returneze produsele. Ghidul însă a refuzat să o ajute, astfel că aceasta nu a avut de ales.

Țeapa pe care românii o dau din ce în ce mai des în Turcia a fost remarcată și de alte persoane

Iar comentariile au început să curgă. Se pare că o mulțime de români au pățit același lucru. Mai mult de atât, unii spun că în această ”țeapă” ar fi implicați nu doar românii din Turcia ci și agențiile respective.

„Și o prietenă a pățit la fel”, a spus o doamnă. „Sunt mână în mână cu ghizii si cu agențile”, a avertizat cineva. „Nu o să reușiți să returnați gecile, sunt pe o mână”, a confirmat altul.

Țeapa pe care românii o dau din ce în ce mai des în Turcia i-a făcut pe turiști să se sature. Sunt persoane care spun că au refuzat să intre în respectiva locație, iar ghizii nici nu s-au mai ocupat de ele.

Având în vedere toate cele întâmplate, mulți români îi acuză pe ghizi că ar face înțelegeri cu cei de acolo. Totodată, vizitele la fabrica de haine nu sunt întâmplătoare și au ca scop chiar ”țepuirea” românilor ori a altor străini.