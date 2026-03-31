Țeapa pe care și-a luat-o un fost stelist în România. Ce a pățit: „Mulți oameni ne-au înșelat”

A ajuns în România pentru prima oară în urmă cu aproximativ 27 de ani, după retragere dorind să încerce ceva nou. Iată care este, de fapt, afacerea în care Boris Keca a fost tras pe sfoară. A povestit abia acum ce a pățit, fostul fotbalist fiind dezamăgit total de această experiență.

Businessul în care a eșuat un fost stelist

Boris Keca (47 ani) a petrecut aproape un deceniu pe prima scenă a fotbalului Românesc, în perioada 1999 – 2008. Fundașul a semnat prima oară cu FC Național, iar apoi a ajuns la alte echipe românești. A evoluat pentru FC Braşov, Pandurii, FC Argeş sau Concordia Chiajna.

De asemenea, în 2005 a semnat un contract cu Steaua. Bosniacul a fost antrenat ani la rând de Cosmin Olăroiu sau Walter Zenga. După retragerea din activitate a decis să-și încerce norocul în business. A pornit o afacere alături de partenera de viață, însă lucrurile nu au mers cum se aștepta.

Fostul sportiv a povestit cum a eșuat afacerea pe care o pusese pe roate pe teritoriul țării noastre. susține că a fost păcălit de mai multe persoane din preajma sa pentru că la momentul respectiv nu cunoștea foarte bine limba română. Din păcate, a fost nevoit să închidă totul.

„Să fiu sincer, când am agățat ghetele în cui, am vrut să mă odihnesc puțin de fotbal. Împreună cu soția mea am încercat să facem o afacere. Am avut un butic de haine, apoi câteva magazine, am încercat de toate, dar a fost foarte greu să pătrundem în acest domeniu și să operăm cu succes.

Atunci încă nu cunoșteam foarte bine limba română, iar soția mea era singură în magazin. Din această cauză, eu mergeam în principal după marfă, iar ea muncea. Am intrat în această afacere cu inima curată și cu onestitate, dar ceilalți nu au fost așa. Mulți oameni ne-au înșelat și totul a eșuat foarte repede. A trebuit să văd ce și cum să fac mai departe”, a declarat Boris Keca, potrivit .

Ce face în prezent fostul sportiv

Ulterior, fostul fotbalist a revenit în sport, însă în calitate de antrenor. A început să lucreze cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani, ca apoi să se orienteze către școli private. Mai târziu, a ajuns la Academia clubului de fotbal Dinamo București.

Prin urmare, în 2008 simțind că a atins un noul nivel al carierei sale. Boris Keca a preluat centrul de copii şi juniori al lui Dinamo și apoi a trecut la echipa Ministerului de Interne, CS Dinamo, echipă din liga a doua.

A reușit să avanseze treptat și a ajuns antrenor secund. În primăvara acestui an a fost numit antrenor principal, după plecarea lui Florin Bratu la Unirea Slobozia. Cetățeanul bosniac este foarte mândru de evoluția sa, obiectivul său fiind să rămână cu echipa în liga a doua.

„Jucăm în play-out, nu suntem într-o situație prea bună, dar vom încerca totul pentru a rămâne în acest eșalon. Cel mai mare motiv pentru care stăm prost în clasament este faptul că ne bazăm în principal pe jucători din academia noastră, dar cred că în timp acest lucru se va dovedi o mișcare corectă”, a mai spus fostul fotbalist, mai arată sursa citată anterior.