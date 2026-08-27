„Țeapa” peste care Gigi Becali nu poate trece nici în ziua de azi: „Cea mai mare lovitură pe care am primit-o!”

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Gigi Becali se află de ani buni în fotbalul românesc și a fost implicat în multe transferuri. Există însă o mutare, la echipa sa, peste care nu poate trece nici în prezent, din cauza faptului că o consideră cea mai mare „țeapă” din viața lui. Despre ce jucător este vorba, de fapt.

Gigi Becali și cea mai mare țeapă luată la FCSB

FCSB a adus o multitudine de jucători pe parcursul anilor, de la fotbaliști care au impresionat anterior mutării la gruparea din Capitală, până la cei care au „explodat” ulterior. Totuși, transferurile „roș-albaștrilor” nu au funcționat mereu, indiferent de creditul acordat. Un astfel de exemplu este cel al lui Dennis Politic, adus vara trecută după ce fusese sclipitor în tricoul lui Dinamo.

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Deși , Dennis Politic a fost criticat de Gigi Becali și chiar să plătească o sumă nesemnificativă pentru el. Recent, latifundiarul din Pipera l-a catalogat pe fostul dinamovist drept cea mai mare „țeapă” pe care a luat-o de când se află în fotbal.

„Cea mai mare lovitură pe care am primit-o eu la fotbal a fost Politic. Să te coste aproape două milioane de euro și să nu poate să oprească acum o minge… Toată lumea spunea: `Dacă-l ia pe Politic, lovitură…`. Dacă eu am luat lovituri d-astea, nu renunț la performanță, dar trebuie să leg echipa. Eu tot am încredere în echipa asta”, a declarat Gigi Becali la

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Sfatul unui fost mare dinamovist pentru Dennis Politic

Dennis Politic a intrat total în dizgrațiile patronului Gigi Becali, indiferent de prestațiile din teren la startul acestui sezon. Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, l-a sfătuit pe fostul căpitan al „câinilor” să plece cât mai repede de la FCSB. Recomandarea sa pentru talentatul fotbalist este care să îi ofere minute constant. „Cum zicea marele Cornel Dinu, trebuie să luăm jucătorii după cele mai bune performanțe ale lor, iar datoria clubului și a antrenorului este să îl aducă la nivelul lui cel mai bun.

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Trece printr-o perioadă mai puțin bună. El trebuie să se ridice, să muncească, să se ducă la o echipă la care să joace și să își demonstreze calitățile, pentru că este un jucător care are calități”, spunea fostul mare internațional român, conform despre jucătorul care a sosit anul trecut la FCSB la schimb cu Alexandru Musi plus aproape un milion de euro.

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