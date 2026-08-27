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„Țeapa” peste care Gigi Becali nu poate trece nici în ziua de azi: „Cea mai mare lovitură pe care am primit-o!”

Gigi Becali se află în fotbalul românesc de peste două decenii, însă recent a mărturisit care a fost cea mai mare „țeapă” pe care a luat-o. Cine este jucătorul care i-a dat o adevărată „lovitură”.
Mihai Dragomir
27.08.2026 | 10:35
Teapa peste care Gigi Becali nu poate trece nici in ziua de azi Cea mai mare lovitura pe care am primito
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Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte. Cine este cea mai mare „țeapă” luată la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Gigi Becali se află de ani buni în fotbalul românesc și a fost implicat în multe transferuri. Există însă o mutare, la echipa sa, peste care nu poate trece nici în prezent, din cauza faptului că o consideră cea mai mare „țeapă” din viața lui. Despre ce jucător este vorba, de fapt.

Gigi Becali și cea mai mare țeapă luată la FCSB

FCSB a adus o multitudine de jucători pe parcursul anilor, de la fotbaliști care au impresionat anterior mutării la gruparea din Capitală, până la cei care au „explodat” ulterior. Totuși, transferurile „roș-albaștrilor” nu au funcționat mereu, indiferent de creditul acordat. Un astfel de exemplu este cel al lui Dennis Politic, adus vara trecută după ce fusese sclipitor în tricoul lui Dinamo.

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Deși a marcat la începutul acestui sezon, Dennis Politic a fost criticat de Gigi Becali și chiar „expediat” la oricare echipă dorește să plătească o sumă nesemnificativă pentru el. Recent, latifundiarul din Pipera l-a catalogat pe fostul dinamovist drept cea mai mare „țeapă” pe care a luat-o de când se află în fotbal.

„Cea mai mare lovitură pe care am primit-o eu la fotbal a fost Politic. Să te coste aproape două milioane de euro și să nu poate să oprească acum o minge… Toată lumea spunea: `Dacă-l ia pe Politic, lovitură…`. Dacă eu am luat lovituri d-astea, nu renunț la performanță, dar trebuie să leg echipa. Eu tot am încredere în echipa asta”, a declarat Gigi Becali la TV Digi Sport.

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Sfatul unui fost mare dinamovist pentru Dennis Politic

Dennis Politic a intrat total în dizgrațiile patronului Gigi Becali, indiferent de prestațiile din teren la startul acestui sezon. Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, l-a sfătuit pe fostul căpitan al „câinilor” să plece cât mai repede de la FCSB. Recomandarea sa pentru talentatul fotbalist este să găsească un club care să îi ofere minute constant. „Cum zicea marele Cornel Dinu, trebuie să luăm jucătorii după cele mai bune performanțe ale lor, iar datoria clubului și a antrenorului este să îl aducă la nivelul lui cel mai bun.

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Trece printr-o perioadă mai puțin bună. El trebuie să se ridice, să muncească, să se ducă la o echipă la care să joace și să își demonstreze calitățile, pentru că este un jucător care are calități”, spunea fostul mare internațional român, conform Sport.ro, despre jucătorul care a sosit anul trecut la FCSB la schimb cu Alexandru Musi plus aproape un milion de euro.

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  • 650.000 de euro este cota actuală a lui Dennis Politic
  • 4 goluri în 29 de apariții are la FCSB
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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