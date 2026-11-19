ADVERTISEMENT

Petru Popescu (24 de ani) ar fi venit și în liga secundă a României! Pregătit să facă pasul de la Petrocub, internaționalul moldovean le-a fost propus oficialilor Chindiei Târgoviște. Din informațiile FANATIK, aceștia au refuzat pista. Nu e singurul club care l-a analizat. Atacantul a fost oferit în ultimul an și jumătate mai multor echipe din primele două ligi, printre care Oțelul, Slobozia sau Rapid. Fie faptul că nu putea veni liber, fie lipsa de încredere a departamentelor de scouting au făcut ca negocierile să nu avanseze.

Popescu mai avea contract cu Petrocub doar până la vară. Cum a decis Becali să plătească 250.000 de euro?

. Cu numai câteva săptămâni înainte să vină în România pentru a semna cu FCSB, Popescu le-a fost oferit altor cluburi din țară. Li s-a transmis că fotbalistul devine liber în vară. Astfel, putea fie să vină la cost zero după încheierea campionatului, fie să se elibereze de Petrocub în schimbul a câteva zeci de mii de euro. În mod ciudat, Becali a ales să plătească 250.000 de euro pentru un jucător neverificat în România, care ar fi devenit liber peste doar câteva luni. Decizia patronului FCSB este cu atât mai ciudată cu cât în trecut, în cazuri similare, a procedat radical diferit. A negociat la sânge și a forțat cluburile să-i accepte condițiile. Un exemplu în acest sens este italianul Cisotti, adus de la Oțelul în urmă cu 2 ani. Atunci, Becali n-a vrut să scoată din buzunar mai mult de 200.000 de euro, după tratative îndelungate.

ADVERTISEMENT

Larghețea milionarului demonstrează o încredere neobișnuită pentru un jucător pe care nu-l cunoaște. „Eu am vrut ca primul transfer să fie un ortodox. Și am întrebat în Georgia, dar nu am găsit. Apoi am primit un mesaj din Republica Moldova. M-am uitat puțin și am zis că dacă a dat golurile astea nu poate fi chiar slab. Am dat 250.000 de euro, nu mai stăm să negociem. Ziceau că 200.000, că 220.000. Gata! Mi-au spus că băiatul are 4.000 de euro acum salariul și ar vrea 8.000. Bine, îi dau 10.000. Asta a fost toată istoria. El este deja prezent în bază, a semnat. Pe data de 5 decembrie o să vină iar și o să ni se alăture nouă. L-am luat așa, ca investiție. Am zis că are 24 de ani, m-am gândit la Țucudean. Lui i-am dat 20.000 ca să plece și după a luat toate campionatele cu CFR”, a detaliat Becali.

Dealer de mașini în timpul liber, Petru Popescu a trecut prin academia lui Lokomotiv Moscova

Pentru a-și suplimenta veniturile, . Cel mai mare profit pe care l-a făcut de pe urma unui autovehicul a fost de 4.000 de euro. În trecut, Popescu a recunoscut că mașinile îi aduc încasări mai mari decât fotbalul.

ADVERTISEMENT

Nicolae Usatîi, patronul lui Petrocub, echipa de la care provine Popescu, într-un dialog cu FANATIK: „E un jucător care e într-o formă foarte bună atât la echipa națională cât și la Petrocub, un marcator. Eu cred că are multe calități, este puternic și un jucător foarte serios, cu o viață personală foarte ordonată. Credem foarte mult în el și, pe lângă sumele care s-au spus deja, noi am păstrat și procente dintr-un viitor transfer. Transferul la FCSB nu este un punct final în cariera lui Petru”.

ADVERTISEMENT

Petru Popescu a jucat între 2018 și 2019 pentru Lokomotiv Moscova. A trecut apoi la Olimp-Dolgoprudnyi, cu care a promovat în liga secundă a Rusiei, iar în 2022 a revenit în Moldova, la Victoria Chișinău. S-a transferat imediat la Petrocub, după ce a punctat de 5 ori în 12 partide pentru Victoria. A debutat în acest an la naționala Moldovei, în tricoul căreia a strâns deja 10 selecții și 4 goluri marcate.

ADVERTISEMENT