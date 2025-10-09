Țeapa secolului în sport! O simplă postare i-a făcut pe fani să plătească sute de euro pentru un bilet

a reușit, , să-i facă pe fani să creadă că se retrage și astfel prețurile pentru biletele de la ultimul meci al celor de la Los Angeles Lakers, din sezonul regulat al NBA, au explodat.

LeBron James nu se retrage din NBA! Fanii au plătit sute de dolari în plus pentru meciul lui Los Angeles Lakers după postarea sportivului

Cultura fanilor din Statele Unite este diferită față de cea din Europa. Acolo, totul este privit în cea mai mare parte ca un show, iar pasiunea nu-și spune atât de mult cuvântul cum o face pe bătrânul continent. Tocmai din acest motiv americanii caută să fie prezenți la momente speciale, istorice chiar, cum ar fi meciuri decisive între rivale, partide în care sunt sărbătorite evenimente deosebite sau pur și simplu competiții sportive care sunt de mare prestigiu.

Un astfel de eveniment ar fi putut să aibă loc pe 12 aprilie, când Los Angeles Lakers va juca ultimul meci de acasă, din sezonul regulat al NBA. Concret, fanii au crezut că ar putea să fie ultimul meci din carieră pentru LeBron James, superstarul american considerat unul dintre cei mai buni din istoria baschetului. Acesta a postat pe rețelele sociale un videoclip scurt, în care a spus că anunță „Decizia 2.0”, iar foarte mulți au speculat că ar fi vorba despre retragere.

Totul s-a dovedit a fi însă o reclamă la o băutură cu care acesta a semnat o înțelegere. Astfel, fanii care s-au panicat au ajuns să plătească pentru bilete la meciul dintre Los Angeles Lakers și Utah Jazz nu mai puțin de 445 de dolari, în loc de 85 de dolari, acesta fiind prețul pentru cel mai ieftin tichet înainte de postarea lui „The King”, notează jurnaliștii americani de la

Averea lui LeBron James. Americanul este un om de succes și în afaceri, nu doar în sport

Unii fani au fost supărați pe LeBron James și au considerat că postarea a fost una de prost gust, menită să îi sperie pe aceștia și să producă un efect la nivel mediatic. E clar că totul a fost o strategie de marketing pentru ca noul parteneriat al jucătorului de la Los Angeles Lakers să aibă vizibilitate și acoperire în presă cât mai mare. Un real succes, care îi va îngroșa din nou conturile sportivului american.

În prezent, după ce a investit în diverse domenii, de la imobiliare, până la industria restaurantelor, LeBron James ar avea o avere estimată undeva la 1,3 miliarde de euro. Din baschet, acesta nu ar fi câștigat decât aproximativ jumătate din sumă. El mai are o colaborare de lungă durată și cu NIKE, producătorul de echipament sportiv cunoscut la nivel global, care îi aduce bani frumoși.

Povestea din spatele „Deciziei 1.0” a lui LeBron James

LeBron James a avut o carieră strălucitoare în NBA, unde a fost, până acum, de 4 ori campion, cu 3 echipe diferite: Miami Heat, Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers. Totuși, primul titlu l-a câștigat după ce a fost nevoit să ia o hotărâre ce avea să-i aducă multe critici. În 2010, într-un spectacol televizat denumit „Decizia”, ale cărui încasări au mers către o cauză umanitară, LeBron James a anunțat că pleacă de la Cleveland Cavaliers, echipa statului său natal, și merge la Miami Heat.

Fanii NBA nu au fost de acord cu practica sa și l-au acuzat că este un laș, care caută varianta cea mai ușoară de a ajunge în top. Totuși, după ani și ani, totul s-a schimbat și acum mulți consideră că LeBron James a luat decizia corectă pentru cariera lui, asta după ce conducerea lui Cleveland Cavaliers nu a reușit să formeze în jurul său un lot capabil de a se bate sezon de sezon la câștigarea trofeului mult râvnit.