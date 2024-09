Țeapă uriașă pe Booking.com pentru o româncă. A crezut că e o glumă când a văzut că a rămas fără banii din cont. “Cineva a luat un zbor…”

O româncă s-a trezit cu o țeapă uriașă pe contul renumitei companii de turism Booking.com. Niciodată nu s-ar fi gândit la o asemenea situație, având încredere că platforma pare printre cele mai sigure pentru rezervări de zboruri și cazări pentru vacanțe.

Cum a fost țepuită o româncă pe Booking.com

Speriată, femeia și-a împărtășit situația cu care se confruntă pe rețelele de socializare, pe un grup de Facebook despre călătorii. Mai exact, cineva i-a spart contul de pe site și și-a rezervat un zbor cu banii adunați de ea din recompense.

ADVERTISEMENT

Când a descoperit, românca a rămas șocată, căci . Nu a stat indiferentă și i-a contactat pe cei de la Booking.com. Cazul a fost raportat către securitate, iar între timp ea și-a modificat parola contului. Cu toate acestea, încă este îngrijorată.

”Buna seara. S-a mai intamplat la cineva sa ii sparga cineva contul de Booking ? Cineva a luat un zbor de pe contul meu. Am sunat la Booking si cazul a fost dat mai departe la securitate…

ADVERTISEMENT

Am schimbat parola, dar credeti ca ar fi mai bine sa sterg contul ? O seara frumoasa”, a scris românca pe grupul de Facebook . A primit o mulțime de răspunsuri din partea membrilor.

Nu este singura persoană în această situație

După ce , românca a descoperit că nu este singura care se confruntă cu o asemenea situație. Și alte persoane au mărturisit că au descoperit cum contul de pe Booking.com le-a fost spart. Au solicitat explicații reprezentanților platformei și așteaptă încă un răspuns.

ADVERTISEMENT

”Eu am patit la fel acum o saptamana si inca astept raspunsul celor de la booking”/”Mie mi s-a intamplat aceeasi chestie acum un an, dar noroc ca nu aveam bani in Wallet. Am incercat sa aflu numarul de telefon de pe care s-a facut rezervarea si l-am contactat. Omul era foarte ciudat dar pana la urma l-am convins sa anuleze rezervarea. Nu stiu ce se intampla”, au povestit alte persoane.

Femeia a primit și sfaturi despre cum ar putea proceda mai departe. ”Trebuia sa ceara codul CCV2 la plata, chiar si cu cardul salvat. Il vor prinde la imbarcare. Trebuie sa faci plangere si la politie si la banca”/”Sau poate a greșit adresa de e-mail, și din cauza asta îți apare rezervarea lui. Dacă ai numărul lui de telefon, suna-l și verifica”, sunt alte comentarii.

ADVERTISEMENT

Sunt și persoane mai sceptice față de situația româncei. ”Daca e vorba de Indonezia, si zborul e …azi, 2 sept…din pacate nu cred ca autoritatile de acolo vor fi interesate sa prinda pe cineva…”, a mai comentat o femeie.