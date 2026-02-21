Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România

ADVERTISEMENT

E concurent la Survivor România, unde luptă pentru supraviețuire. În urmă cu ani buni fostul atacant, Gabi Tamaș, s-a lovit de un moment greu, dezvăluind cum a rămas fără bani pe card. A aflat destul de repede cine este vinovat.

Gabi Tamaș, tras pe sfoară de o persoană apropiată

Gabi Tamaș și-a deschis sufletul și a oferit informații despre viața personală. A dat detalii picante despre relația cu soția sa, Ioana, de care a fost . Cei doi au fost de mai multe ori în acest punct al poveștii lor de dragoste.

Frumoasa instructoare de pilates îi este alături încă din copilărie, fiind un sprijin real în parcursul sportiv. În perioada în care juca pentru o echipă din Marea Britanie fostul fotbalist a fost pus într-o situație dificilă de un amic foarte drag.

Un prieten din copilărie l-a tras pe sfoară după ce i-a lăsat pe mână cardul pe credit. I-a dat voie să-și cumpere ce dorește, însă acesta a profitat de bunătatea sa. A extras o sumă mult mai mare, dar nu a recunoscut adevărul.

„Am împrumutat o grămadă, dar nu asta e problema, viața merge înainte. Nu pot spune că am prieteni acum, am cunoștințe acum”, a spus Gabi Tamaș, la , pe YouTube.

În ce relații este Gabi Tamaș cu cel care i-a trădat încrederea

„Prietenia este un cuvânt greu pentru că nimeni nu poate să vină cu tine peste tot unde ai fost, dar legătura se ține. A fost un singur prieten de-ai mei, ca să vă dau un exemplu, pe care l-am adus și în Anglia.

Aveam pe card… Eu știam și limita cât poți să scoți cash. I-am dat cardul. Dar aveam nevoie în momentul ăla când am venit acasă de niște cash și eu știam că n-am retras. Nu mai puteam să scot și l-am prins cu minciuna.

«Bă, ai scos». «Nu am scos». «Bă, ai scos». «Nu am scos». «Bă, dă-o naibii!». Și m-am uitat pe tranzacții și am văzut că a scos. Ca să vezi și tu. Atunci chiar aveam nevoie de cash și nu aveam cash.

Am copilărit împreună și am zis: «hai să stai cu mine, dacă te poți angaja, bine, dacă nu, stai cu mine». Nu știu de ce nu mi-a spus, i-o fi fost frică, cam asta e cu prietenia”, a completat .

Faimosul de la Antena 1 a subliniat că în momentul de față l-a iertat pe amicul care i-a luat banii de pe card. Gabi Tamaș a trecut cu vederea episodul neplăcut, după ce o perioadă destul de lungă au întrerupt orice fel de legătură.

Au reluat prietenia, câștigătorul de la Asia Express precizând că bărbatul locuiește în altă țară. Are familie și copii, fostul jucător de fotbal recunoscând că este singurul prieten din copilărie care i-a rămas aproape.