Țeapa uriașă pe care și-a luat-o legenda lui Dinamo. N-a stat pe gânduri, decizia a fost totală

Gică Mihali a povestit, la „FANATIK Dinamo”, cum a fost păcălit de conducerea clubului din Ștefan cel Mare. S-a întâmplat în 2001, pe când fotbalistul era către finalul carierei. Cum a fost amăgit acesta de conducătorii alb-roșilor.

Când s-a lăsat Gică Mihali de fotbal. Momentul în care a fost păcălit de conducerea lui Dinamo

Pe 9 iunie 2001, Gică Mihali îmbrăca pentru ultima oară tricoul celor de la Dinamo în prima ligă. Se întâmplă pe arena din Ștefan cel Mare, într-un meci cu Universitatea Craiova, scor 3-1. Fostul fundaș a și marcat atunci pentru „câini”, golul de 1-0, în minutul 14.

După acest meci, pentru Mihali s-a petrecut un eveniment care i-a lăsat un uriaș gust de amărăciune. Acesta își amintește că, încă înainte de a pleca în vacanță, . La 35 de ani și jumătate, fostului fotbalist îi expirase înțelegerea cu „câinii”.

În acea perioadă, Mihali fusese ofertat și colegul său de națională, Iosif Rotariu. Acesta era la Liberty Salonta. A preferat însă pe Dinamo, cel puțin asta spera din promisiunile alb-roșilor.

De la Dinamo, Mihali avea să fie sunat de Constantin Dănilescu: „Mă sună nea Tică: ‘Gică, îți facem contract! Vino să faci vizita medicală’. Eu când am auzit mi-am zis: ‘O, mai stau un an, sunt acasă, e foarte bine, merg’. Mă duc, fac vizita medicală, lumea acolo, m-au întrebat.. ‘Da, facem un an contract’”.

Cum s-au sucit cei din conducerea lui Dinamo în doar o jumătate de oră: „De oftică, m-am lăsat”

a fost șocat să afle, peste doar o jumătate de oră după vizita sa medicală, că nu e mai este dorit de clubul din Ștefan cel Mare. Fostul mare fotbalist spune că acest comportament i-a lăsat un gust amar.

„Nu trece o jumătate de oră, mă sună de la club: ‘Gică, nu se mai poate face contract’. Eu: ‘Păi, cum, mă, mă faceți să fac vizita’. Vedeți? Chestiile astea nu se fac la un club mare. Totuși, important sau nu, aveam și eu patru trofee cu Dinamo”, își mai amintește Mihali.

După acest moment de lipsă de respect din partea lui Dinamo, Mihali spune că a luat decizia radicală de a pune ghetele în cui: „De oftică nu m-am mai dus nici la Rotariu. Am spus nu mă mai duc, gata, m-am lăsat. Mai fuseseră și niște discuții cu Sportul. Am zis ‘nu mă mai interesează”, mai povestește Mihali.