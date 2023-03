Țeapă uriașă pentru un tânăr din România. A plecat să se angajeze în Germania, dar a rămas fără bani și cazare

Conștient de posibilitățile limitate pe care le are în țară pentru a obține un venit convenabil, un tânăr de 21 de ani din România a căzut pradă unui anunț de angajare în Germania. Nu a stat pe gânduri și a ajuns repede în statul din centrul Europei pentru a-și începe jobul

Tânărul român, originar din comuna Dumbrăvița, judeţul Timiş, a plecat la drum cu speranțe mari. În anunțul cu pricina era informat că are asigurat un loc de muncă la un abator, unde urma să fie remunerat săptămânal.

Ajuns de două săptămâni în Germania, tânărul nu a primit niciun loc de muncă. Mai grav este faptul că speranțele sale s-au transformat în disperare. În scurt timp, puținii bani cu care plecase s-au terminat.

Băiatul s-a trezit rapid într-o situaţie critică. Fără bani, . El a cerut ajutorul unui polițist, care s-a mobilizat şi a făcut tot posibilul să îl ajute să se întoarcă acasă.

”Un tânăr de 21 de ani îmi scrie în privat și îmi cere ajutorul. Acum două săptămâni a ajuns în Germania să muncească după ce a găsit un anunț pentru angajare pe Olx într-un abator. Deși ar fi trebuit să primească banii săptămânal pentru munca depusă, s-a trezit că totul este o mare țeapă și a rămas pe drumuri.

Nu mai are niciun ban și-mi povestește că nu a mâncat nimic de ieri dimineață. A reușit să-mi scrie mie pe pagină fiindcă a găsit o adresă de wi-fi. Roaming nu are pe telefon, nu poate suna și nu poate fi sunat. Dar vă poate răspunde la mesaje că are internet. Cu acordul lui voi lăsa profilul de Facebook în comentarii și adresa unde poate fi găsit.

Tânărul vrea doar să ajungă înapoi acasă în România, în comuna Dumbrăvița din județul Timiș. Momentan se află pe lângă orașul Lützenhardt de pe lângă Stuttgart. Cum poate fi ajutat?“, este mesajul postat de polițist pe pagina sa de Facebook, conform .

Apelul polițistului a avut un răspuns pe măsură. Tânărul a primit bani pentru a reveni acasă

Nu a durat mult de la postarea omului legii, iar comunitatea din România s-a mobilizat exemplar. Ulterior, tot pe Facebook, polițistul se află în drum spre România.

”Băiatul este pe drum către casă și vă mulțumește pentru tot! Când se va liniști, o să-mi povestească prin ce a trecut. Și să sperăm că pățania lui va ajunge și pe la urechile celorlalți de seama lui. Următorul pas va fi să-i găsim un job”, scria acesta pe pagina sa de socializare.