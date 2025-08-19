Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate

Două persoane au fost trimise în judecată pe procurorii de la Parchetul Satu Mare, fiind acuzate că au înșelat zeci de turiști cu vacanțe de Revelion într-o destinație exotică, pe care nu au avut niciodată de gând s-o organizeze. FANATIK a consultat rechizitoriul dosarului ”Țeapa Zanzibar”, mediatizat în ultimele zile în presă, care descrie modul în turiștii au fost lăsați mii de euro după ce au văzut câteva fotografii colorate pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Țeapa Zanzibar: câți bani au plătit 33 de români care visau să-și facă sărbătorile pe plajă

Potrivit datelor din dosar, cele două inculpate au reușit să strângă, în decurs de un an, suma de 333.362,87 lei (echivalentul a 73.142,547 euro) de la un număr de 33 de persoane considerate victime ale înșelăciunii. Fiecare turist a plătit, în medie, aproximativ 2.200 de euro, reprezentând c . La data plecării, persoana care a încasat banii nu a mai răspuns la telefon.

”În fapt, organele de urmărire penală au fost sesizate prin plângere penală formulată de un număr de 30 de persoane, care au reclamat că au fost victimele unei înșelăciuni. În plângerea înaintată au arătat că în data de 12.12.2023, a fost postat un anunț pe contul de Instagram (…) aparținând lui (…), și un anunț pe site-ul (…), prin care era anunțată organizarea unei excursii de Revelionul 2024 în Zanzibar, Tanzania.

ADVERTISEMENT

Ulterior, cele două inculpate au încheiat contracte de prestări servicii turistice și au emis facturi fiscale în numele SC (…) SRL, prin care au indus și menținut în eroare un număr de 33 de persoane, pe care au reușit să le determine să transfere în conturile lor sume de bani în valoare totală de 333.362,87 de lei (echivalentul a 73.172,574 euro) pentru o excursie pe care nu au pregătit-o, neexistând vreodată intenția reală de a fi organizată”, susțin procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Turiștii aveau grup de whatsapp cu femeia care le-a promis că-i duce în vacanță. În ziua plecării s-a dat bolnavă

Potrivit rechizitoriului consultat de FANATIK, păgubiții ar fi fost incluși într-un , după semnarea contractelor, astfel încât nu au avut niciun moment bănuiala că vacanța n-ar fi existat. Abia spre finalul anului, când se apropia data plecării, au început să apară probleme.

ADVERTISEMENT

”Cu toate că prețul excursiei a fost achitat în integralitate de toți cei 30 de turiști, în data de 26.12.2024, (…) a postat un anunț pe un grup de whatsapp, construit tocmai pentru participanții la această excursie, prin care inițial a spus că excursia urmează să fie anulată, iar apoi că plecarea va fi întârziată cu 3 zile, pe 30.12.2025. În cele din urmă, în data de 27.12.2024, aceeași inculpată a anunțat că excursia a fost anulată din cauza unor probleme medicale, ulterior refuzând să mai răspundă la telefon”, se mai arată în rechizitoriul dosarului ”Țeapa Zanzibar”.

ADVERTISEMENT

Țeapa Zanzibar. Le-a promis că le va da banii înapoi dar s-a făcut nevăzută

Procurorii spun că ulterior, alte trei persoane au reclamat aceleași fapte, arătând că și ele au făcut parte din grupul personaelor vătămate și acuzându-i de înșelăciune pe organizatorii excursiei. Cei 33 de turiști le-au povestit procurorilor că inculata i-a mai mințit și că le va restitui banii în termen de 30 de zile, însă că acest lucru nu s-a întâmplat.

Oamenii legii susțin că aceasta n-a avut nici măcar un moment în plan să ducă turiștii în Zanzibar. Atât ea cât și cealaltă inculpată, administrator al agenției de turism, sunt acum acuzate de înșelăciune în formă continuată. Pentru această infractiune, cele două au fost trimise în judecată și riscă să-și petreacă următorii ani în spatele gratiilor, în cazul în care instanța le va găsi vinovate. De asemenea, ele ar putea fi obligate să acopere întregul prejudiciu din dosarul ”Țeapa Zanzibar”, fie că vorbim de daune materiale sau morale.

ADVERTISEMENT

Românii sunt inventivi: au fraudat chiar și fondurile europene pentru turism

Fraudele cu vacanțe-fantomă reprezintă una dintre cele mai utilizate forme de înșelăciune practicate în România, în ultimii ani. În 2012, peste 200 de site-uri care vindeau servicii turistice fără licență au fost depistate, iar de atunci numărul acestora a tot crescut. Multe dintre acestea ofereau reduceri aparent mari, însă acestea erau doar fictive.

Tot în ultimii ani, mai multe agenții de turism, inclusiv unele importante, au lăsat turiștii fără vacanțe și bani, declarându-și insolvența de pe o zi pe alta.

De asemenea, escrocii au reușit să păcălescă sute de oameni prin rezervări în pensiuni inexistente sau prin clonarea site-urilor unor firme de turism importante, care ofereau serviciul de rezervare și plată online.

În fine, trei români au fost condamnați în 2023 după ce au reușit să fraudeze programul AFIR (finanțări pentru agroturism), obținând peste 180.000 de euro, bani europeni, cu ajutorul unor declarații false.

Cum ne ferim de fraude când plecăm în vacanță

Cum pot clienții să evite escrocheriile în domeniul turistic.