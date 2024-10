Teatru absurd în Capitală. Primăria Sectorului 6 a trimis poliția locală să ridice mașinile din parcarea plătită a PMB pentru a organiza o paranghelie

Miercuri, 9 octombrie, în timp ce o femeie și copilul ei se prăbușeau cu mașină cu tot într-o groapă, în timp ce mergeau spre grădiniță, la Primăria Sectorului 6 se făceau ultimele pregătiri pentru ediția de toamnă a festivalului Bazar de Cotroceni West Side, care are loc în weekendul 12-13 octombrie 2024. Evenimentul are loc într-o intersecție a străzilor Ernest Juvara și Dimitrie Brândză, în imediata apropiere a Grădinii Botanice.

Poliția locală apelează la bunăvoința șoferilor. Apoi trece direct la amenințări

Mai era o singură problemă de rezolvat. Cu o lună înainte, a trasat cu vopsea albastră locurile de parcare din zonă și a început să încaseze bani de la cei care doreau să-și lase mașina la marginea trotuarului. O afacere bună: 5 lei pe oră sau 500 de lei pe an pentru riverani. Chiar și așa, cei care locuiesc în zonă (mulți dintre ei aflați la o vârstă înaintată) s-au grăbit să prindă un loc de parcare, fie el și nenominal.

ADVERTISEMENT

Rezolvarea celor de la PS6 a venit destul de târziu, cu doar trei zile înainte de eveniment. Proprietarii mașinilor parcate pe locurile cu plată ale PMB, fie că sunt riverani sau nu, au fost notificați de , printr-un bilețel în parbriz, că în zonă urmează să se desfășoare lucrări de salubrizare.

Autorul mesajului apelează, inițial la ”bunăvoința” șoferilor pentru a muta autoturismul. Apoi se trece direct la ultimatum:

ADVERTISEMENT

”În caz contrar, auto va fi relocat conform HCL S6 nr 197/2017, privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza adminisitrativă a Sectorului 6”.

Circulație restricționată pe perioada bazarului

În mod convenabil pentru PS6, lucrările invocate pe notificare încep vineri, 11 octombrie, la orele 08:00 și se încheie sâmbătă, 12 octombrie, ora 10:00.

ADVERTISEMENT

Doar că de vineri noaptea se introduc restricții de circulație în zona în care are loc ”paranghelia”. Pentru a afla despre acest lucru, proprietarii de mașini din zonă ar trebui să consulte programul oficial al evenimentului.

Astfel, de vineri, ora 22:00, până luni la ora 06:00, circulația auto va fi blocată total în zona intersecției străzilor Juvara și Brândză, acolo unde va fi ”scena și polul distracției”. Pentru restul străzii, accesul se va face de către șoferi doar cu dovadă că locuiesc în zonă.

ADVERTISEMENT

”Pe strada pe str. Dimitrie Brândză, se va permite accesul doar pentru riverani de la intersecția cu Str. Mihail Emanoil Severin, dinspre Șos. Cotroceni și din Splaiul Independenței. Iar pe str. Ernest Juvara, traficul va fi restricționat la o singură bandă de circulație, aceea fiind cu sens unic spre Str. Inginer Giulini”, se arată într-un comunicat al PS6, referitor la eveniment.

Nu este foarte clar dacă, în perioada bazarului, riveranii vor putea să parcheze în cele câteva locuri rămase libere sau vor avea dreptul doar să-și lase cumpărăturile și să evacueze zona pentru a face loc petrecăreților. Dintr-o schemă postată pe site-ul PS6 rezultă că evenimentul va avea loc într-un spațiu strict delimitat, însă locuitorii din zonă nu au primit nicio informare oficială.

Ce variante au proprietarii mașinilor care locuiesc în zonă

Proprietarii de mașini care locuiesc în zonă mai au, însă, o scăpare. Abonamentul la PMB cu loc nenominal oferă posibilitatea riveranilor de a parca pe trei străzi. De exemplu, cei care locuiesc pe Ernest Juvara, mai pot parca pe străzile Dimitrie Brândză și pe jumătate din strada Carol Davila. Aceasta din urmă nu este cuprinsă în ”planurile de salubrizare” ale PS6.

Nici nu avea cum, pentru că strada respectivă se află în sectorul 5. Chiar și așa, respectiva stradă nu are capacitatea de a absorbi câteva sute de mașini de pe trei străzi. În plus, aceasta se află la aproximativ 10 minute de mers pe jos, ceea ce face aproape imposibilă deplasarea pentru persoanele în vârstă.

FANATIK a solicitat un punct de vedere oficial din partea Primăriei Sectorului 6, a Primăriei Municipiului București și a Poliției Locale sector 6. Am întrebat cine despăgubește persoanele care au plătit abonament la PMB pentru un loc de parcare, de care nu pot beneficia de el pentru o zi sau mai multe. De asemenea, am fost interesați dacă este legal ca o primărie să poată ridica mașini de pe locuri pentru care proprietarii au plătit în avans. Până la momentul apariției prezentului articol, nu am primit niciun răspuns.